Taikai Nazionale “Italia 2024”: tre giorni dedicati al Shorinji Kempo

Enzo e Nicolò Pugno, in rappresentanza della ASD Shorinji Kempo Casale, affermano: “Saranno circa 250 i praticanti di Shorinji Kempo provenienti da tutta Italia e da parte dell’Europa per un evento vuole avere anche una valenza culturale, oltre che sportiva, sottolineando l’unicità che caratterizza e differenzia lo Shorinji Kempo da molte altre discipline per la particolare attenzione posta verso la crescita individuale e di gruppo, con l’obbiettivo di imparare a vivere allo stesso tempo per sé stessi e per gli altri, sviluppando una personalità equilibrata con spirito forte e capacità di agire in modo deciso e giusto, che consolidi valori fondati sul rispetto e l’aiuto reciproco, oltre alla sensibilizzazione di tutti per impegnarsi nell’ottica di costituire una società migliore”.

A tal proposito, in questa occasione, la Federazione Italiana Shorinji Kempo si adopererà per dare un contributo e sensibilizzare relativamente al mesotelioma, malattia correlata all’esposizione alle fibre di amianto che da molti decenni affligge in modo particolare la popolazione locale di questa area del Monferrato casalese. In questo senso sarà rilevante la presenza del coro “FuckCancer Choir” che si esibirà cantando l’inno nazionale in occasione dell’apertura ufficiale del Taikai Nazionale.