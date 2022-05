Casale beffato, il Città di Varese espugna il Palli: 1-2

Da qui bisogna ripartire, non ripetendo gli errori commessi in questa stagione, per costruire una squadra solida ed equilibrata che l'anno prossimo, senza magari un'antagonista come il Novara di quest'anno, possa davvero puntare alla promozione diretta.

Una delusione cocente, al di là di quello che questi play off avrebbero potuto portare in chiave ripescaggio, ma che non deve fare dimenticare la cavalcata di questa squadra che, da quando mister Marco Sesia è tornato in panchina, ha perso solo alla diciassettesima partita.

L'1-2 con cui i lombardi espugnano il Palli lascia l'amaro in bocca per come è maturato, considerando come la partita era cominciata con il fulmineo gol di Forte e una supremazia nerostellata che lasciava presagire un ben altro esito: forse la principale colpa dei nerostellati è stata proprio quella di non insistere nel prima mezz'ora a cercare il colpo del ko e a chiudere subito la pratica.

La stagione del Casale finisce in maniera beffarda, con un gol preso per una clamorosa incomprensione difensiva che spiana la porta a Minaj e al Città di Varese la strada verso la finale dei play off con la Sanremese, che ha pareggiato 0-0 con il Bra nell'altra semifinale.

LA CRONACA

Primo tempo – 8' Casale in vantaggio: un lancio lungo pesca D'Ancora in area, il tiro è rimpallato in angolo da Baggio. Sugli sviluppi del corner Martin mette in mezzo verso D'Ancora, la palla arriva però a Forte che si allunga anticipando Monticone e infilando Trombini: 1-0; 16' Gilli semina il panico nell'area biancorossa, la conclusione è rimpallata in corner; 31' Il Varese si fa vedere in avanti con un tiro a sorpresa di Pastore che centra in pieno il palo, poi la palla viene mandata in angolo; 33' Azione personale di Giacchino, Trombini si salva in angolo. Dal corner colpo di testa di Darini, alto; 37' Il Varese pareggia con un gran destri dalla distanza, venticinque metri circa, di Disabato, diretto all'incrocio dei pali: 1-1.

Secondo tempo – 6' Rigore per il Varese. Fallo di D'Ancora in area su Baggio, l'arbitro decreta il rigore. Sull dischetto va Disabato ma la battuta è debole e centrale, Guerci sta fermo e respinge in angolo; 12' Punizione Casale, lo schema libera la conclusione di Candido, alta; 16' Gran bel cross dalla destra di Martin che taglia tutto il campo per la testa di Forte, sull'esterno della rete; 34' Il Varese passa in vantaggio con Minaj che approfitta di un'incomprensione fra Guerci e Gilli, prende palla e s'invola a segnare l'1-2. Il colpo è pesante, da ko, e i nerostellati non hanno più la forza di recuperare. La stagione finisce qui.