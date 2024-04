Calcio Camminato: torna il torneo Città di Casale e del Monferrato

Il Walking Football, nuovo sport nato in Inghilterra nel 2011 e studiato per essere praticato da persone di oltre 50 anni nel settore maschile e oltre 40 anni in quello femminile, si appresta a vivere un evento particolare al campo E.Bianchi di Casale Monferrato.

L’idea di un Torneo per Club, partita dai componenti della A.S.D. Walking Football Casale 21 , vedrà coinvolte 4 squadre,dopo le 6 della passata edizione; quest’anno si ritorna a respirare aria di internazionalita’ con la presenza di un nome prestigioso,l’Arsenal di Londra.

L’Assessorato allo Sport del Comune di Casale Monferrato ha accettato con entusiasmo fin da subito la proposta di supportare una manifestazione di questo livello nella propria città, e sarà parte determinante nell’organizzazione: «Domenica prossima – hanno sottolineato il sindaco Federico Riboldi e l’assessore Luca Novelli , avremo il piacere di ospitare nuovamente il torneo di Walking Footlball, una bella idea nata nel 2021 e che siamo riusciti a ripetere anche quest’anno per la terza volta consecutiva!! La nostra città, lo abbiamo dimostrato negli anni, ha sempre accolto con entusiasmo gli appuntamenti sportivi , mettendo a disposizione la professionalità e le competenze acquisite nel tempo. Quindi, non ci resta che augurare ai partecipanti un buon torneo e invitare gli amanti dello sport, ma non solo, a partecipare numerosi».

Attraverso i contatti che il gruppo di gioco casalese ha creato a livello nazionale e internazionale ben prima della propria registrazione ufficiale avvenuta nel 2021, verrà organizzato presso il campo sportivo E,Bianchi, il 3° Torneo citta’ di Casale e del Monferrato di Walking Football per Clubs over 50/60.

I componenti della società della Capitale del Monferrato hanno iniziato l’attività regolare del Walking Football già dal 2017, coinvolgendo ex calciatori delle vecchie glorie nerostellate e diventando una delle più competitive squadre in Piemonte, Regione che è formalmente la culla del nuovo sport nel nostro Paese, esprimendo attualmente il maggior numero di squadre che partecipano alle competizioni della Confederazione Italiana Walking Football che dal mese di maggio fara’ parte integrante della Lega Nazionale Dilettanti in FIGC.

Una citazione particolare e di soddisfazione per la realtà Monferrina in questo gioco, va a Massimo Linarello, Casalese DOC, che ricopre la carica di Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Over 50 della C.I.W.F. che nel giugno u.s. si e’ laureata Campione d’Europa anche grazie alle prestazioni dei nerostellati Libero,Desana,Balbo e Andolfo E da non dimenticare Sarzano ,bronzo con la over 60.

Il WF Casale 21,vinse la prima edizione del “Torneo di Casale e del Monferrato” sconfiggendo nell’ultima partita il Barcellona,si e’ laureato campione regionale 2023 vincendo la finale di Torino contro l’Alessandria,che puo’ vantare di essere entrata nell’albo d’oro del torneo casalese vincendo la seconda edizione .

Come esempio di quanto la nuova disciplina sia ormai ben radicata, si possono citare diversi ex calciatori che hanno calcato i campi di serie A in passato e che oggi hanno parte attiva in questo sport, tra i quali, Domenico Volpati, Domenico Marocchino, Alberto Marchetti, Franco Ipsaro, Celeste Pin, Sauro Fattori, Paolo Stringara, Leonardo Occhipinti, Guido Onor, Massimo Meola,Caludio Onofri.

Una nutrita schiera di professionisti che hanno praticato calcio al massimo livello in Italia e che oggi prediligono il Walking Football come forma di divertimento che va ben oltre l’età in cui normalmente si pensa a smettere di dare calci ad un pallone, anche per le sue particolari regole che consentono un approccio più soft al gioco stesso, sia in termini di velocità sia di fisicità, pur rimanendo uno sport molto tecnico.

Graditi ospiti sull’erba sintetica del Bianchi, per l’edizione 2024 oltre ai prestigiosi inglesi sopracitati,altri 2 nomi di rilievo del panorama calcistico prima e del walking football ora, le vecchie glorie del Torino che sara’ a Casale con Franco Ermini e una nutrita schiera di quella primavera che nel 1978 partecipo’ al torneo Caligaris e i giallorossi della Roma che sbarchera’ in Piemonte per la prima volta.

Sabato sera durante la cena di gala del torneo,verranno premiati Valentina Margaglio al merito sportivo e David Williams per meriti sociali con una targa ricordo dedicata ad Angelo Mello.

Il torneo, avrà inizio alle ore 9,30 di domenica mattina, è ad ingresso gratuito, ma sarà possibile lasciare un’offerta alla Fondazione Mondonico che sarà presente con un proprio banchetto informativo.