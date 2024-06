Omaggio a Vivaldi al Castello Sannazzaro di Giarole

Il 22 Giugno 2024, alle ore 18, l’Associazione “AmbientArti in Europa e nel Mondo” in sintonia con la XXX° Edizione della Festa Internazionale della Musica, organizza con il patrocinio del Comune di Giarole, la continuazione del progetto “Antonio Vivaldi e il tesoro nascosto in Monferrato”. Questa edizione è concentrata a Giarole, presso il Castello Sannazzaro in quanto zona centrale, situata tra Borgo San Martino e Occimiano, oltre che dimora di eccellenza del Territorio con trascorsi Musicali di rilievo storico.

In programma oltre all’omaggio ad Antonio Vivaldi con l’esecuzione di una delle più famose sue composizioni dedicata all’estate, vengono proposti Intrecci di Storia, Musica e Poesia: interventi di natura musicologica e poetica dialoganti con la Musica. Nell’ottica di collocare il grande Compositore nel suo tempo verrà presentato un suo coevo, più giovane di quattordici anni e, suo conterraneo: Giuseppe Tartini.

I due musicisti sono accomunati dalla grande passione per la musica, ambedue abili violinisti e compositori, La biografia dei due è molto diversa ed influisce certamente sulle loro scelte di vita, sui loro interessi e, sullo sviluppo della loro genialità.

Nell’epoca di Vivaldi si sono verificate importanti innovazioni in campo musicale che hanno avuto influsso anche sulla produzione compositiva del genio Vivaldi e sulle sue attitudini imprenditoriali. Il conterraneo Tartini pur con qualche disavventura simile a quelle accadute al suo coevo, condusse un’esistenza tumultuosa e ribelle molto diversa da quella di Vivaldi.

Tartini si distinse particolarmente anche come Ricercatore delle leggi fisiche e matematiche che regolano l'acustica. e come didatta e mentore filantropo attento al talento dei meno abbienti. Un accenno psico-sociale su quanto viene narrato del rapporto tra i due Compositori inviterà gli astanti ad approndirne le rispettive biografie ma, a rendere omaggio ai capolavori musicali prodotti da ambedue sarà Črtomir Šiškovič virtuoso violinista e Direttore di Orchestra conterraneo dei due geniali compositori.

Lungo e corposo curriculum internazionale (unico in Europa ad aver suonato ed inciso l'integrale delle 31 sonate per violino solo di G. Tartini),nelle trascrizioni per Arpa sarà in duetto con Simona Mallozzzi, arpista di grande talento e sensibilità che proporrà a sua volta anche una composzione di Augusto Migliavacca: Compositore e violinista non vedente dotato di notevole vena, autore della celeberrima “Mazurka variata” che porta il suo nome (Il Compositore ebbe a suonare anche in Piemonte).

A conclusione della panoramica di particolari e grandi composizioni ne viene proposta una di anonimo popolare della tradizione irlandese. Il ricco programma avrà una guida all’ascolto particolare con la voce dell’attrice e docente Maria Paola Casorelli. L’ingresso è libero ad esaurimento posti.