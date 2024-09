Marco Tulipani in mostra al Castello di Casale Monferrato

Marco Tulipani – biografia

Marco Tulipani vive e opera a Mortara (PV). Ha una storia artistica di circa quarant’anni, vissuta tra numerose esperienze, tutte molto significative sul piano culturale. La sua carriera artistica inizia negli anni Sessanta con una mostra personale che riscuoterà grande successo. Innamorato della Lomellina, Tulipani ne vuole trascrivere continuamente i tratti paesaggistici e, per meglio operare nello spirito di una natura da mantenere viva nel rapporto con la propria artisticità, va a Parigi, a studiare il naturalismo degli Impressionisti, eccelsi cultori della pittura all’aperto. Seguono viaggi in Provenza e in Camargue, dove ha modo di sviluppare i lineamenti della sua identità umana, artistica e spirituale. Qui incontra un anziano pittore che ha fatto parte della scuola di Matisse e che ha molto da trasmettergli sul colore; con lui si sofferma un po’ di tempo per esercitarsi sull’arte della pittura di paesaggio alla maniera francese. Dopo l’istruttivo soggiorno in Francia, Tulipani torna in Italia e nel 1975 è premiato per la pittura con un diploma honoris causa dell’Accademia “Gentium pro Pace” di Roma. Tulipani sviluppa i modi della sua pittura quasi in silenzio, sottraendosi volutamente al clamore della pubblicità. La lirica allegria dei suoi colori e dei suoi paesaggi, trasmutanti nell’espressione astratta, continua comunque a esercitare seduzione su gallerie d’arte e collezionisti.

Scrive di lui la critica d’arte Loredana Trestin “Attraverso la sua visione artistica, Marco Tulipani, riconosciuto a livello internazionale, offre una critica incisiva e un invito alla riflessione sul futuro dell’umanità, suggerendo che solo attraverso una riconsiderazione dei nostri valori e del nostro rapporto con il mondo possiamo trovare un equilibrio sostenibile. Le sue opere sono un commento potente sulla condizione umana e sul nostro ruolo nel plasmare il mondo, sfidando lo spettatore a guardare oltre la superficie e a interrogarsi sul significato più profondo della nostra esistenza e delle nostre azioni”.

ATTIVAMENTE

L’associazione “AttivaMente ASD APS” nasce in Monferrato nel 2021 per consentire a tutti i bambini e ragazzi con disabilità intellettiva di svolgere attività sportiva e di farlo in inclusione. Attivamente promuove il valore educativo dello sport come programma di crescita culturale, sociale ed intellettuale della comunità civile e strumento di superamento e integrazione delle diversità.

LEO CLUB CASALE MONFERRATO

Il Leo Club è l’associazione giovanile del Lions Club International, che raccoglie ragazzi dai 12 ai 30 anni. Il Leo Club Casale Monferrato nasce nell’ottobre del 2016, con la volontà di aiutare le realtà associazionistiche del territorio a portare avanti i propri progetti. L’attività del Club è principalmente incentrata sull’organizzazione di eventi per raccolta fondi e attività di volontariato diretto (es. colletta alimentare o servizio presso la mensa della Caritas).

LIONS CLUB CASALE DEI MARCHESI DEL MONFERRATO

Omologato nel 1989, da oltre 30 anni il Lions Club Casale dei Marchesi di Monferrato si occupa di service di beneficienza che abbiano una notev9ole caratterizzazione territoriale. Nonostante le sue attività principali si focalizzino nel supportare la ricerca e il trattamento in ambito di mesotelioma pleurico, il club ha ottenuto notevoli successi anche nell’ambito del sostegno ai malati di patologie neurodegenerative, nonchè nell’ambito culturale, con il finanziamento di importanti opere di restauro