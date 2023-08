La cultura ad agosto a Casale Monferrato

(La Torre Civica - Ph. Alexala)

Il mese di agosto presenta la consueta attività di divulgazione e apertura del patrimonio cittadino al pubblico locale e ai turisti.

Casale Città Aperta, tradizionale iniziativa per far conoscere i monumenti e i musei cittadini organizzata dall’Assessorato alla Cultura – Museo Civico - è in programma abitualmente durante il Mercatino dell’Antiquariato: per questo mese si terrà in una sola giornata, domenica 13 agosto 2023, e con un numero ristretto di monumenti.

Saranno visitabili: la Chiesa di Santa Caterina, (orario 10-18.30 con ingresso da Piazza Castello),la Torre Civica (orario 10,00-12,30/15,30-18,30), la Cattedrale di Sant’Evasio (dalle 15 alle 17) e il Castello, con le relative attività espositive, con orario 10-13 / 15-19.