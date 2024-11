Sciopero del trasporto pubblico locale: i servizi minimi garantiti

In vista dello sciopero del trasporto pubblico locale indetto a livello nazionale per venerdì 8 novembre 2024, la società AMC - Azienda Multiservizi Casalese ha comunicato che verranno comunque garantiti i servizi di scuolabus e i servizi minimi seguenti:

Linea Rossa

- Tutte le corse comprese tra la partenza dal capolinea di cantone Castello di Casale Popolo alle ore 6:12 e l’arrivo al capolinea dell’Ospedale S. Spirito di Casale Monferrato alle ore 8:53.

Linea Blu

- Tutte le corse comprese tra la prima con partenza dal capolinea di San Germano delle ore 6:18 e arrivo al capolinea di Casale Popolo – Cantone Chiesa alle ore 6:38 e l’ultima con partenza da Casale Popolo – Cantone Chiesa delle 7:50 e arrivo al capolinea in frazione San Germano – Strada Gesso alle ore 8:26.

- La corsa con partenza alle ore 12:40 da piazza Vittorio Veneto – stazione ferroviaria e capolinea in Coniolo – Stabilimento IBL alle ore 12:57.

- La corsa con partenza alle ore 12:58 a Coniolo – stabilimento IBL e capolinea in San Germano Bivio Roncaglia alle ore 13:34.

Linea Terranova

- La corsa con partenza dalle ore 7:10 da Terranova a Viale Giolitti.

- La corsa dalle ore 12:55 da Corso Verdi a Terranova.

- La corsa dalle ore 13:30 da Terranova a Viale Marconi.

Linea Speciale

- Tutte le corse comprese tra la prima con partenza alle ore 12:45 da piazza Vittorio Veneto e capolinea in frazione San Germano alle ore 13:01 e l’ultima con partenza da Coniolo – stabilimento IBL alle ore 13:45 e capolinea a Casale alle ore 13:54 in piazza Venezia.