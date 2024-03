Mostra Regionale di San Giuseppe: nel fine settimana brilla la stella di Valeria Marini

La giornata avrà poi come ospite un Vip di fama nazionale, Valeria Marini, personaggio televisivo di primo piano notissimo al grande pubblico. L’arrivo è previsto in tarda mattinata, alle 12.30 Valeria incontrerà giornalisti, fan, cittadini in Sala Eventi. Poi si fermerà in Fiera nel pomeriggio visitando gli stand sino alle 17 .

Le iniziative collaterali proseguono venerdì con una doppia presentazione in Sala Eventi: alle 18 verrà illustrato il corso di Nordic Walking con Augusto Cavallo. Alle ore 21, invece, Dante Paolo Ferraris presenterà i suoi libri della serie ‘Girovagando per il Piemonte – Alla scoperta dei borghi minori’.

Sempre sabato, alle 15, il Circolo Subacqueo Casalese presenta ‘Hammerhead Schooling Research: 20 anni di studio sulle aggregazioni di squalo martello smerlato in Sudan’. Sempre in Sala Eventi, dalle 17, c’è ‘Wine Testing Event – Degustazione sensoriale di Barbera a cura della Tenuta Genevrina.

Domenica alle 15.30 si esibisce il Cem - Centro Esperienze Musicali, presenza ormai familiare in Fiera.

Infine, dalle 18 in poi, in Fiera e nella Sala Eventi arriva un altro ospite VIP. Si tratta del cantautore Franco Fasano che si tratterrà sino a fine serata, presentando il suo libro ‘Io amo’ ed esibendosi in alcune celebri canzoni da lui composte come ‘Ti lascerò’ per Fausto Leali e Anna Oxa (vincitrice di Sanremo 89),Io amo e Mi Manchi per Fausto Leali, Certe cose di fanno per Mina, solo per citarne alcune.

La Mostra di San Giuseppe si tiene al Polo Fieristico Riccardo Coppo di Casale Monferrato dal 15 al 24 marzo 2024 organizzata dalla società D&N Eventi S.R.L. con il patrocinio della Regione Piemonte, del Comune di Casale Monferrato, della Provincia di Alessandria, della Provincia di Mantova, Unione dei Comuni della Valcerrina, Confartigianato Imprese Alessandria, Confagricoltura Alessandria, Asproflor.

Tra i partner della Manifestazione figurano, Coniolo Fiori e Vivai Varallo.

Nello stesso periodo in cui si svolge la Fiera, non manca neppure il tradizionale Luna Park installato in piazza D’Armi, di fronte al Polo Fieristico Riccardo Coppo, appuntamento molto atteso ogni anno da giovani e giovanissimi

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a

D&N Eventi S.r.l.

Cell. 335/7404114

info@mostrasangiuseppe.it

info@deneventi.it

www.deneventi.it

Orari:

Feriali: dalle 18 alle 23

Sabato 23 Marzo : dalle 11 alle 23

Domenica 24 Marzo : dalle 11 alle 22.