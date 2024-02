Medaglie d’oro a Oleg Bocca, Valentina Margaglio e Amedeo Bagnis

Valentina Margaglio e Amedeo Bagnis non solo si sono affermati con lusinghieri risultati individuali, ma nel mese di gennaio 2024, conquistano la medaglia d'oro nella staffetta mista nel Campionato del Mondo di skeleton, hanno segnato una data storica per i colori del nostro Paese.

Erano, inoltre, presenti in rappresentanza della Società Canottieri Casale il Presidente Giuliano Cecchini con il consigliere Nicola Rustico e la capitana della squadra di tennis campione d’Italia Giulia Gabba con la giocatrice Greta Rizzetto per ritirare i diplomi di merito assegnati in seguito allo storico “bis” per una compagine che comprende, altresì: Lisa Pigato, Enola Chiesa, Deborah Chiesa, Jessica Pieri, Sara Errani, Andreea Mitu e Anastasia Kulikova.