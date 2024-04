"Imprese nel complesso più ottimiste, dati trimestrali in lieve miglioramento”

Economia in miglioramento nel trimestre di primavera. In linea con la tendenza nazionale e regionale anche le previsioni degli industriali alessandrini tornano positive, in particolare per l’occupazione, la produzione, gli ordini e l’alto tasso di utilizzo degli impianti, mentre rallenta progressivamente la corsa al rialzo dei costi delle materie prime, dell’energia e della logistica.

Lo attestano i risultati della 198aIndagine Congiunturale Trimestraledi Confindustria Alessandria, che rileva le previsioni di attività delle imprese associate per il trimestre aprile-giugno 2024.

Dall’analisi dei principali indici SOP, che registrano lo sbilancio tra ottimisti e pessimisti, emergono dati in crescita e positivi per l’occupazione, la produzione e gli ordini totali, in risalita anche gli ordini export, sebbene ancora negativi, permane elevato l’utilizzo degli impianti, tende a migliorare la redditività e si contrae decisamente la previsione di ricorso alla cassa integrazione.

La rilevazione che riguarda i prezzi evidenzia un parziale raffreddamento rispetto ai precedenti trimestri: il 41% delle imprese prevede un aumento dei prezzi delle materie prime come lo scorso trimestre(era il 41%),il 22% prevede aumenti per quelli dell’energia (era il 46%) e il 39% per i costi della logistica (era il 46%).

In dettaglio: la previsione dell’occupazione cresce a +12 (era +7 nell’ultimo trimestre),quella della produzione risale a +12 (era –1),quella degli ordini totali a +7 (era –5),migliora anche quella degli ordini export a –1 (era –6). Recupera la previsione sulla redditività a –4 (era –12). La previsione di ricorso alla cassa integrazione è in decisa contrazione edèformulata dal 2% degli imprenditori intervistati (era il 7%) e sono sempre in maggioranza, all’80% (era l’83%),quelli che prevedono invariata l’occupazione. In lieve calo la propensione ad investire, che segnala investimenti significativi o marginali che è dichiarata dal 69% degli intervistati (era il 78%),mentre il tasso di utilizzo degli impianti è sempre elevato al 78% della capacità (era 78%). Il ritardo negli incassi diminuisce edè segnalato dal 22% degli imprenditori (era il 27%),e ha lavoro per più di un mese il 78% degli intervistati (era il 79%).

I settori produttivi evidenziano andamenti nel complesso positivi: per il metalmeccanico risalgono gli indici per l’occupazione e gli ordini totali ed export, migliorano quelli della chimica-gomma-plastica in particolare per la produzione e ordini totali ed export, e quelli del settore alimentare, soggetto alla stagionalità, sono positivi per produzione e ordini.

Per il settore dei servizi alle imprese le previsioni sono migliori di quelle complessive: occupazione a +28 (era +10),il livello di attività a +25 (era +9),i nuovi ordini da +9 a +14, export da +5 a +4, e la redditività permane positiva.

Questo andamento è in linea con quello regionale, e nel raffronto i dati alessandrini sono anche migliori per produzione, occupazione, ordini totali ed export, per l’utilizzo impianti e per la previsione di un minore ricorso alla cassa integrazione.

I risultati dell’Indagine Congiunturale, elaborata dall'Ufficio Studi di Confindustria Alessandria, alla quale hanno collaborato 116 imprese associate tra le manifatturiere e quelle dei servizi alla produzione, sono stati presentati l’11 aprile da Laura Coppo, Presidente di Confindustria Alessandria, e dal Direttore, Renzo Gatti.

“Le nostre imprese sono più ottimiste per il prossimo trimestre– spiega Laura Coppo, Presidente di Confindustria Alessandria – la previsione di attività è più stabile ed è più positiva la dinamica di domanda e ordini, come rileva anche il Centro Studi di Confindustria nella rilevazione di marzo. Le previsioni dei nostri imprenditori, in recupero dopo diversi trimestri di prudenza, ci allineano anche a quelle regionali. L’industria sembra riemergere ora da un periodo difficile caratterizzato da indicatori altalenanti e da un andamento tutt’altro che lineare, mentre il comparto del terziario ha registrato una crescita costante e positiva, con indicatori saldamente sopra lo zero per livelli di attività, occupazione e ordinativi. Dobbiamo ancora monitorare alcuni elementi: una minore propensione a investire, che auspichiamo venga superata anche attraverso la “transizione 5.0” che vuole favorire l’efficientamento energetico dei processi produttivi. Un indice ancora non positivo, ma in costante miglioramento, è quello dell’export, dove comunque le imprese della nostra provincia hanno performance migliori rispetto alle altre province del Piemonte. E le previsioni di redditività ancora negative, ma anche in questo caso con una tendenza a migliorare".

"Tra i dati positivi – sottolinea Laura Coppo – è significativo che il ricorso agli ammortizzatori sociali sia stabile su un livello storicamente basso, quasi nullo nel terziario, e che il tasso di utilizzo di impianti e risorse rimanga elevato. Non aumentano né i tempi di pagamento né i ritardi negli incassi, è sempre consistente il carnet ordini, e restano ottimistiche le previsioni sull’occupazione, anche nel manifatturiero”.