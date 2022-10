Fai la mossa giusta: ritorna al Castello il meglio della Casale che produce

È sabato 5 novembre la nuova data della prima edizione di Fai la mossa giusta, l’interessante giornata di incontro con le realtà produttive del territorio per l’orientamento allo studio superiore in programma al Castello del Monferrato.

«Dopo lo stop forzato di inizio anno per l’emergenza Covid – ha spiegato il presidente del Consiglio comunale, con delega al Lavoro, Fiorenzo Pivetta –, riproponiamo l’interessante e innovativo evento dedicato alle studentesse e agli studenti che devono decidere quale percorso intraprendere dopo la scuole secondaria di primo grado: in un unico luogo professionisti, imprenditori e aziende locali dei settori turismo, commercio, artigianato, agricoltura e industria, infatti, si presenteranno agli alunni, per farsi conoscere e spiegare qual è l’offerta lavorativa del territorio. Il tutto accompagnato da incontri e focus specifici».