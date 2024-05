Amc: interruzione del trasporto pubblico locale e del servizio scuolabus per il passaggio del Giro d'Italia

Lunedì 6 maggio 2024 in occasione del passaggio all’interno della conurbazione di Casale della corsa ciclistica internazionale per professionisti 107mo Giro d'Italia, 3^ tappa Novara-Fossano, con la partecipazione di centosettantasei corridori, stante la chiusura della circolazione dalle ore 11:30 alle ore 15:00 lungo il percorso interessato della gara disposta con ordinanza del Comando di Polizia Locale n.284/2024 del 02/05/2024, si comunica che AMC non potrà erogare regolarmente il Servizio di Trasporto Pubblico.

La chiusura della circolazione in entrambi i sensi di marcia interesserà le seguenti strade: Via Adam – Ponte Po - Lungo Po Gramsci – Via Rita Levi da Montalcini – Via Buozzi - Corso Valentino - sottopasso - frazione San Germano.

Di seguito le corse garantite e le interruzioni di linea:

- LINEA VERDE erogata regolarmente

- LINEA CASCINE ROSSI erogata regolarmente

- LINEA BIS erogata regolarmente

- LINEA TERRANOVA corsa delle 7:10 erogata regolarmente

- LINEA ROSSA ultima fermata garantita del mattino Stazione FFSS Piazza Vittorio Veneto ore 11:32 - ripresa del servizio alle ore 16:07 da Ospedale S. Spirito

- LINEA BLU ultima fermata garantita del mattino Stazione FFSS Piazza Vittorio Veneto ore 11:37 - ripresa del servizio alle ore 14:21 da Piazza Venezia

- LINEA SPECIALE corsa delle 12:45 soppressa

- LINEA TERRANOVA corsa delle 12:55 soppressa

- LINEA CONIOLO-VIALARDA-ROLASCO corsa delle 13:00 soppressa

Per la menzionata chiusura della circolazione, anche il servizio Scuolabus di AMC sarà soppresso all’interno della fascia oraria indicata, come da indicazioni ricevute dall’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Casale.

In particolare saranno soppresse le corse delle ore 12:45 per il rientro dei bambini dall’Istituto Comprensivo CASALE 3 Scuola Secondaria Dante verso San Germano e verso Casale Popolo.

Saranno invece erogate regolarmente le corse del mattino di andata casa-scuola e quelle del pomeriggio, ore 16, e le corse di ritorno scuola-casa per tutte le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie.

Per informazioni sulle variazioni il personale di AMC è reperibile telefonicamente al numero 0142 334418.