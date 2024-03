Alla Mostra Regionale di San Giuseppe si presenta il libro "Vino è donna" di Maria Luisa Alberico

Oggi pomeriggio, mercoledì 20 marzo, alle 19, presso la sala eventi della 75ma Mostra Regionale di San Giuseppe sarà presentato il libro "Vino è donna - Da baccante a sommelier" di Maria Luisa Alberico. Sarà presente l'autrice.

Il libro è un affascinante e originale viaggio al femminile nel mondo della conoscenza e della pratica del vino dall’antichità ad oggi, alla scoperta della sua storia, simbologia e cultura, in compagnia di una divinità privilegiata, Dioniso, dio del vino e “dio delle donne”.

Nel volume pubblicato dalla Edizioni Pedrini, l’autrice Maria Luisa Alberico, giornalista, sommelier, per anni presidente dell’Associazione Donna Sommelier Europa, volta alla valorizzazione dell’impegno delle donne nelle professioni legate al mondo del vino e alla cultura del saper bere, si interroga sul significato profondo che in questi ultimi decenni vede affermarsi un significativo ritorno della donna verso attività che coinvolgono la Natura e che si ricollegano al vino, per giungere, al termine di un suggestivo percorso che intreccia vari ambiti, ad affermare che il vino è, in modo originale e speciale, arcaicamente/archetipicamente donna.

Nelle pagine del volume emerge l’interrogativo: qual è oggi il rapporto Donna e Vino? Nel contemporaneo, le donne mettono in gioco componenti diverse: empatia, cura, accoglienza e consapevolezza del proprio autonomo impegno, doti che richiedono di essere esplorate alla luce di in un passato che trae le sue chiavi di lettura nell’antropologia e nel mito. Partendo dalla ventennale esperienza dell’autrice, viene documentato il rapporto donna-vino nel corso dei secoli, passato attraverso una costante limitazione che è Venuta a coincidere, sul piano sociale e culturale, con una concezione che ha di fatto sottomesso Donne e Natura, proclamandone nello stesso tempo inferiorità e passività. Sono esistite però società in cui il ruolo femminile era potente, così come potenti erano le entità che nei millenni hanno rappresentato la Natura.

Nel mito è esistita una divinità con caratteri ambivalenti, Dioniso, che ha come attributi, tra gli altri, quello di essere il dio delle donne, oltre ad essere il dio del vino e Signore delle anime. Un dio particolarmente benevolo con le sue seguaci: Menadi, baccanti, sacerdotesse. L’originaria baccante ne ha onorato l’esaltantesacralità, la sommelier accoglie il suo dono in una sintesi di equilibrata conoscenza.

Oggi il rapporto delle donne con il vino può recuperare la consapevolezza dei molteplici significati di questo fascinoso archetipo, unitamente ai valori del suo dono, che hanno connotato la nostra civiltà, così da consentire l’emergere di una donna dionisiaca, consapevole e determinata.

Vino è donna, non solo perché sempre più donne vi si dedicano, ma anche perché il vino è materia a lei simbolicamente affine ed è creatura, è natura, comunicazione e condivisione, è sensualità e benessere.

La conclusione di questo originale ed articolato lavoro, che si basa su una ricerca fondata su precisi rilievi storici, è dunque un viaggio di consapevolezza e affermazione che ci permette di ricostruire come “vino èdonna” proprio attraverso il percorso “da baccante a sommelier”.



Titolo: “Vino è Donna - da baccante a sommelier”

Autrice: Maria Luisa Alberico

Edizioni Pedrini info: edizionipedrini@libero.it / sito: edizionipedrini.com

Pagine 228

Copertina dell’artista Rosella Porrati



CURRICULUM AUTRICE

La professoressa Maria Luisa Alberico, giornalista esperta in ambito enogastronomico, sommelier e docente sommelier, perito assaggiatore della Camera di Commercio di Torino, fonda l’Associazione Donna Sommelier Europa e dirige per un ventennio l’omonima rivista volta alla valorizzazione dell’impegno delle donne nelle professioni legate al mondo del vino e alla cultura del saper bere.

Ha al suo attivo collaborazioni e pubblicazioni di settore, una su tutte la prima, e sinora unica, ricerca statistica nazionale “ La vigna in rosa”, nonché corsi e seminari di degustazione, mostre, convegni eprogetti esclusivi per il territorio piemontese, tra cui il “vino del ghiaccio” con la prima vendemmiaghiacciata a Chiomonte in Alta Valle di Susa.

La Mostra di San Giuseppe si terrà al Polo Fieristico Riccardo Coppo di Casale Monferrato dal 15 al 24 marzo 2024 organizzata dalla società D&N Eventi S.R.L. con il patrocinio della Regione Piemonte, del Comune di Casale Monferrato, della Provincia di Alessandria, della Provincia di Mantova, Unione dei Comuni della Valcerrima, Confartigianato Imprese Alessandria, Confagricoltura Alessandria, Asproflor .

Tra i partner della Manifestazione figurano, Coniolo Fiori e Vivai Varallo.

Nello stesso periodo in cui si svolgerà la Fiera, non mancherà neppure il tradizionale Luna Park installato in piazza D’Armi, di fronte al Polo Fieristico Riccardo Coppo, appuntamento molto atteso ogni anno da giovani e giovanissimi

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a

D&N Eventi S.r.l.

Cell. 335/7404114

info@mostrasangiuseppe.it

info@deneventi.it

www.deneventi.it

Orari:

Feriali: dalle 18 alle 23

Sabato 16 Marzo : dalle 11 alle 23

Sabato 23 Marzo : dalle 11 alle 23

Domenica 17 Marzo: dalle 11 alle 23

Domenica 24 Marzo : dalle 11 alle 22