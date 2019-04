Lan Service-Zheroquadro: ottimo undicesimo posto per Stefano Frigerio alla Torino-Biella

Domenica 14 aprile – dopo un weekend un po' in ombra – i portacolori di Lan Service-Zheroquadro si sono prontamente riscattati, disputando un'ottima 77ma Torino-Biella.

Lo storico appuntamento per la categoria Under23 (ora associato al Giro della Provincia di Biella) si è rivelato essere una corsa dura e molto selettiva, con solo una ventina di elementi a giocarsi la vittoria in una volata molto ristretta. La squadra ha sostenuto pienamente Stefano Frigerio (in primo piano nella foto),uomo di punta del giorno, che ha colto un 11mo posto ad un soffio dai piazzamenti.

Ora per i casalesi scatterà un fitto calendario di gare: si parte sabato 20 a Castel d'Ario (Mn) con gli Under23 impegnati al 30mo Memorial Mantovani, corsa veloce su circuito. Poi seguiranno gli appuntamenti di lunedì 22, in cui la squadra si dividerà tra lo storico 57mo GP Poggio alla Cavalla di Lamporecchio (Pt) – la cui scorsa edizione aveva visto sul podio proprio Lan Service – e l'altrettanto conosciuto 74mo Trofeo Visentini di Nogariole Rocca (Vr).

Il trittico di date si concluderà giovedì 25 aprile con la 73ma Coppa Caduti Nervianesi di Nerviano (Mi).

Gli Juniores, rimasti fermi una settimana, domenica 21 saranno a Massa in Toscana per la Primavera Cup. Giovedì 25 aprile si divideranno in due: una parte tornerà a Massa per il GP Liberazione – corsa internazionale – gli altri correranno a Castano Primo (Mi) la 62ma Coppa Tre Martiri.