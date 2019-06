Lan Service Zheroquadro: gli under 23 al Campionato Italiano Dilettanti

Domenica 30 giugno, gli Under23 di LAN Service-Zheroquadro saranno in Toscana a Corsanico (Lu) per il 30° Trofeo SC Corsanico, valido come prova unica per il Campionato Italiano Dilettanti.

La formazione casalese arriva a questo appuntamento forte di un buon momento di forma, coi suoi ragazzi stabilmente piazzati nelle gare disputate nell'ultimo mese.

L'ultimo in ordine cronologico è stato Mattia Guasco, ottavo al 10° Trofeo LDM di Barzago (Lc),domenica 23 Giugno (nella foto, la premiazione).

Un risultato ancora più apprezzabile in una corsa molto impegnativa, considerando che la top ten finale annoverava solo Mattia e un altro corridore, tra i dilettanti al primo anno di categoria.

Per i casalesi, le possibilità di disputare una discreta gara agli Italiani sono quindi concrete, pur tenendo presente l'alto coefficiente di difficoltà di una corsa di questo livello.

Sempre domenica 30, gli Juniores LAN Service-Zheroquadro parteciperanno al 17mo Giro della Brianza a Olgiate Molgora (Lc). Un appuntamento che prevede due semitappe: una corsa in linea al mattino e una cronoscalata sul Colle Brianza il pomeriggio.