Il primo memorial Giovanni Pinna al Parco della Cittadella

Mercoledì 8 dicembre 2021, Festa dell’Immacolata Concezione, si terrà il primo “Memorial Giovanni Pinna” manifestazione sportiva agonistica di Ciclocross al Parco della Cittadella di Casale Monferrato valevole anche come 6’ Prova di Coppa Piemonte CX di CSAIn. Viste le previsioni del tempo ingenerose, con addirittura previsione di leggere nevicate, la competizione ciclistica, che non si ferma mai in qualsiasi condizione di meteo, avrà un fascino natalizio ancor più avvolgente, sia per chi “eroicamente” pedalerà sia per chi molto più semplicemente assisterà come visitatore all’evento sportivo.

Giovanni Pinna, stroncato a 56 anni da un malore il 22 agosto del 2020 in sella bicicletta, tra Frassinello e Olivola, era un ciclista agonista molto noto in Monferrato, amico di tutti e sempre disponibile nel dare una mano in ogni momento a tutti i suoi tanti amici. Proprio qualche giorno prima della sua scomparsa, Giovanni comunicava agli amici di Fiab Monferrato la volontà di organizzare una gara di Ciclocross in Cittadella, luogo che lui, e molti altri atleti, reputano ideale per svolgere al meglio tale disciplina sportiva. Vista la grande amicizia con tutti i ciclisti del Monferrato Casalese, in suo onore, tutte le Società Ciclistiche di Casale Monferrato hanno deciso di collaborare per organizzare insieme, ironia della sorte, quella gara di Ciclocross che Giovanni sognava tanto. Fiab Monferrato, di cui era Socio e Dirigente, insieme al Bici Club Cinghiale Asd, Ciclo Sport Casale Asd, Team Effebike Asd, Team Pinato Virginio e la neonata Asd Monferrato Biker, insieme organizzano l’evento agonistico che porterà atleti da tutto il nord Italia amanti di tale disciplina nello storico scenario del Parco della Cittadella di Casale Monferrato.

Il Ciclocross, anticamente denominato cross-country ciclistico, è un particolare tipo di attività ciclistica praticata abitualmente nei mesi invernali, disciplina breve, ma molto dura. I suoi circuiti, che vanno da 2 a 4 chilometri, sono prevalentemente su prati o brevi saliscendi. Ma, ciò che rende il Ciclocross uno sport unico è che i percorsi contengono ostacoli che costringono i corridori a scendere e correre mentre trasportano le loro biciclette. Per questo motivo, le gare di ciclocross sono divertenti, oltre che tecnicamente e fisicamente impegnative. Lo sforzo e l'abilità necessarie per competere eleva la forma fisica e porta a grandi miglioramenti quando riprende l’attività delle corse su strada, in primavera. Inoltre questa disciplina migliora le capacità di guida della bicicletta, aumenta la potenza e tonifica il sistema cardiovascolare. Il Percorso della Cittadella di Casale Monferrato è interamente fuori strada, in parte sul prato pianeggiante mentre il resto nei sentieri del fitto bosco del Parco, lungo 2,4 Km è molto selettivo per i suoi aspetti tecnici ed è praticabile in ogni condizione di meteo.