La Junior Calcio Pontestura vince il derby con Stay O'Party: 2-0

Si è disputato oggi pomeriggio il sentito derby di Prima Categoria fra le due squadre cittadine, Stay O'Party e Junior Calcio Pontestura, vinto (0-2) da questi ultimi con le reti di Di Martino e Vergnasco. Pubblichiamo i contributi che ci hanno inviato entrambe le società, in modo da assicurare due punti di vista sulla partita.

IL DERBY VISTO DA STAY O'PARTY

Brutta sconfitta per Stay O’ Party nella quarta giornata del campionato di Prima Categoria. Colella e compagni escono sconfitti dalla stracittadina per 2-0 contro una JCP più convinta e concreta.

Perotti conferma lo stesso undici di domenica scorsa, cambiando solo Olearo per Cafasso, out per un risentimento muscolare. Gli ospiti cominciano meglio e per il primo quarto d’ora costringono Stay O’ Party nella propria metà campo. Junior pericolosa sopratutto dalle palle inattive con Giuseppin, ex di turno, che di testa non riesce in più occasioni ad inquadrare la porta. Michelerio prova a far girare la squadra e l’unica vera occasione giallorossa arriva al 25′ con Kerroumi che raccoglie un cross di Osellame, ma conclude fuori. Il vantaggio juniorino è una doccia fredda ed arriva appena prima della pausa: cross dal fondo e tap-in facile di Di Martino che vale lo 0-1.

Nella ripresa dentro Pizzighello per uno spento Pellicani, Stay passa al tridente offensivo. La partita è molto nervosa e spezzettata da numerosi falli ed interruzioni di gioco. Seconda frazione caratterizzata dal prolungato possesso palla giallorosso e JCP compatta e brava ad essere sempre pericolosa in ripartenza. Al 61′ Perotti si gioca la carta Marangoni che ritorna in campo dopo più di un anno e mezzo a causa dell’operazione al legamento crociato. Su una ripartenza fulminea Favarin si supera due volte su Zaia lanciato a rete, prima rimanendo in piedi sul pallonetto, poi respingendo sulla ribattuta corta. Stay ci prova anche da fuori area con Michelerio, ma il tiro finisce di poco alto. Al 73′ arriva il raddoppio della JCP grazie ad un calcio di rigore realizzato da Vergnasco, lo stesso numero 10 si era procurato l’estrema punizione figlia di un contatto falloso in area con Dondi. Stay ci prova fino alla fine, ancora con Kerroumi da dentro l’area, ma Ormelese è bravissimo a sbarrare la strada al numero 11 marocchino.

Stay O’ Party perde il primo derby su sei giocati contro i casalesi e rimane fermo a quota nove punti in classifica al secondo posto. Ci sarà molto lavoro da fare per mister Perotti durante la settimana per recuperare lo smalto migliore ed affrontare al meglio la delicatissima trasferta in terra torinese contro l’Orizzonti United.