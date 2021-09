Jcp: il pallonetto di Vergnasco vale i tre punti

Pomeriggio da temperature estive per il debutto della JCP nel campionato di Prima Categoria. Tribune del “Bianchi” gremite al 50% per rispettare le normative Covid e adrenalina a mille per questo derby dal sapore di ripartenza. Mister Bellingeri recupera Moscato per la panchina, ma deve rinunciare ancora a Geminardi. Out per infortuni o squalifiche, Pallavidino ed Erradi. L’undici di partenza è schierato sulla spartito di un classico 4-3-3: Ormelese tra i pali; Volpato, Dondi, Viazzi, Messano in difesa; Sala, El Atlassi, Patrucco a centrocampo, Beltrame, Vergnasco, Abrazdha in attacco. La Pro Palazzolo risponde con Saia, Genesi (Cap.),Mangone, Davo, Dalpedri, Gargano, Gregoraci, Parisi, Di Martino, Cagna e Mardi.

Ospiti raccolti, compatti e pronti a colpire sfruttando le fasce laterali e la potenza dell’ex juniorino Di Martino. La prima emozione al quinto minuto con Beltrame che rientra sul destro ed impegna severamente Saia: corner. La JCP è partita forte e al decimo passa in vantaggio. Beltrame sulla tre quarti serve Vergnasco. Il bomber vede Saia fuori dai pali e lo punisce con un pallonetto dai 30 metri. Tutti in piedi e applausi! La Pro Palazzolo reagisce al 12’ con un rasoterra di Parisi bloccato da Ormelese. L’autore del gol juniorino finisce sul taccuino dei cattivi al 13’ per simulazione e al 18’ la ripartenza innescata da Patrucco e rifinita da Abrazdha viene stoppata sul più bello da un difensore che anticipa il numero 9 di casa. Destro alto di Beltrame al 19’ e punizione conquistata da Vergnasco che Abrazdha non capitalizza: parata di Saia. Al minuto 22 Di Martino arriva a centimetri dal gol, ma Ormelese è bravissimo. Palazzolo in forcing. Mardi è una spina nel fianco della difesa casalese e il suo destro a giro è respinto di piede da un attento Ormelese. Il portiere della JCP abbassa la saracinesca anche al 26’ annullando il tentativo di Mardi. La Junior ha una buona occasione al 32’. Vergnasco vede il taglio di Beltrame ma la difesa nero-verde chiude appena in tempo. Schema su punizione al 34’, con il sinistro di Abrazdha che sibila accanto al palo. Due minuti più tardi il 10 giallo-rosso-blu colpisce in pieno il montante, al termine di una azione partita da Messano e passata dai piedi di Beltrame. Gli ospiti ci riprovano al 41’: traversone dalla destra e colpo di testa di Di Martino che sfiora la traversa. El Atlassi non era al 100% e dopo un colpo a centrocampo, è obbligato ad arrendersi. Al suo posto entra l’idolo della curva, Fabio Roccia. Il neo-entrato è subito protagonista al 46’. Pressing vincente e tocco di punta che scavalca Saia ma che termina a lato di un palmo.