Jcp, festival del gol al Bianchi: 5-3

La voglia di riscatto della JCP si scontra con l’episodio che al minuto 5 inaugura il match. El Atlassi viene pressato da Botta e perde palla. Assist per Marazzato che da pochi passi trafigge l’incolpevole Ormelese. Potrebbe essere una mazzata al morale giallo-rosso-blu e invece Volpato e compagni reagiscono nella maniera giusta. Patrucco guadagna una punizione al 14’ e Sala pennella premiando l’inserimento di Giuseppin: colpo di testa vincente e uno a uno. Passano 5 minuti e la Junior ribalta la situazione. Beltrame galoppa sulla destra e serve l’accorrente Vergnasco che di prima sigla il 2-1. I padroni di casa sono in fiducia e al 22’ potrebbero calare il tris. Ripartenza orchestrata da Amin e servizio per Beltrame che conclude centralmente. Il Valle Cervo si riorganizza e sfrutta un anticipo errato di Moscato per mettere Danieli nelle condizioni ideali. Destro di poco a lato. Al 26’ De Souza è solo davanti a Ormelese, ma mastica la conclusione e il pallone si perde sul fondo. Punizione di Marazzato sulla barriera alla mezz’ora e traversa di De Souza al 32’ dopo un eccellente controllo volante in area di rigore. Dal possibile pareggio al 3-1 della JCP, perché al 38’ il traversone basso di Vergnasco dalla destra non è trattenuto da Piacenza. Beltrame si avventa sulla palla vagante e si iscrive al festival del gol. Prima del riposo c’è da registrare il giallo rimediato da Pallavidino al 46’.

Non c’è pace per la JCP. Nell’ultimo allenamento della settimana si sono fermati anche Erradi, Messano, Starno, Roccia e Siragusa e di conseguenza la lista degli indisponibili si è nuovamente allungata. Ai lungodegenti Abrazdha e Geminardi va aggiunto lo squalificato Viazzi e mister Bellingeri può avvalersi dei recuperi di Volpato, Patrucco, Dondi e Temporin. Il Valle Cervo invece arriva al “Bianchi” con il morale alto, in virtù della terza vittoria consecutiva (3-0) ottenuta in Coppa Piemonte sul campo del Grand Paradis.

Nel finale di prima frazione El Atlassi prende un brutto colpo alla testa e dagli spogliatoi esce per andare al pronto soccorso per accertamenti. In campo Iacomussi con arretramento in mediana di Amin. Filtrante di Patrucco al 4’ con Vergnasco in ritardo di un soffio. Il Valle Cervo perde palla sulla tre quarti e Beltrame apparecchia sul primo palo per Vergnasco: parata di Piacenza. Al sesto, secondo legno colpito dagli ospiti. E’ sempre De Souza a far tremare la tifoseria di casa. Al nono l’intesa tra Amin e Vergnasco è devastante. Destro del centrocampista marocchino che sfiora il palo. Al minuto 11 l’azione più bella del match. Straordinario lancio di Amin che apre un’autostrada davanti a Vergnasco; tocco ad anticipare Piacenza in uscita e poker servito. I due ci riprovano al 13’ senza fortuna, ma al 14’ fanno male per la quinta volta. Vergnasco (due gol e due assist) serve Amin, che a porta vuota fissa il punteggio sul 5-1. Bianco per Pallavidino, Dovana per Marazzato e Temporin per Beltrame. Al 21’ il Valle Cervo accorcia le distanze con Fontanella, abile a sfruttare un regalo del centrocampo juniorino. Al 28’ esordio in prima squadra per Alessio Giroldo, classe 2004. Il tornante della juniores sostituisce un esausto Patrucco, tra i migliori in campo per ordine tattico. Nel finale l’arbitro concede 5 minuti di recupero e sono tre le azioni da raccontare. Rega da fuori area esalta i riflessi di Ormelese; Giroldo in contropiede serve Vergnasco con un tocco di esterno destro. Il dieci giallo-rosso-blu obbliga Piacenza alla parata a terra. Al 50’ De Souza (il migliore dei suoi con Botta),segna il definitivo 5-3 con la difesa casalese già negli spogliatoi.

Tre punti che mancavano da più di un mese e che ci volevano proprio per rilanciare le ambizioni della JCP. Cinque gol in 90 minuti, uno in più di quelli segnati nei primi cinque match. Il calcio è anche questo, ma ora la testa deve essere concentrata sulla prossima trasferta perché a questo punto è fondamentale trovare anche la continuità.

JCP – Valle Cervo Andorno 5-3

JCP: Ormelese, Moscato, Pallavidino (Bianco dal 15’s.t.),Giuseppin, Volpato (Cap.),Sala, Beltrame (Temporin dal 20’s.t.),El Atlassi (Iacomussi dal 1’s.t.),Amin, Vergnasco, Patrucco (Giroldo dal 28’s.t.). A disp: Favarin, Dondi, Boja, Zanforlin, Barone. All: Bellingeri-Carachino.

Valle Cervo Andorno: Piacenza, Danieli, Lampo, Tiboldo (Ronco dal 24’s.t.),Rega, Barca, Botta, Eulogio, Marazzato (Dovana dal 15’s.t.),De Souza, Fontanella. A disp: Abdel Magid, Biagi. All: Policante.

Arbitro: Musleh Wasim (Pinerolo)

Reti: 5’ Marazzato, 14’ Giuseppin, 19’ Vergnasco, 38’ Beltrame, 56’ Vergnasco, 59’ Amin, 66’ Fontanella, 90’+5’ De Souza

Risultati 6^ giornata: JCP-Valle Cervo Andorno-5-3 Torri Biellesi-Ponderano-0-1 Virtus VC-Pro Roasio-1-0 Strambinese-Serravallese (19/10) Gattinara-Valdilana Biogliese-0-3 Pro Palazzolo-Cigliano-0-1 S.Nazzaro Sesia-La Vischese-0-4 Riposa: Ceversama BI.

Classifica: Ponderano* 13, Pro Palazzolo 12, Virtus VC* 11, La Vischese*, JCP 10, Valdilana Biogliese 9, Valle Cervo, Serravallese, San Nazzaro Sesia 8, Cigliano* 7, Gattinara 6, Strambinese 5, Ceversama*4, Torri Biellesi 1, Pro Roasio* 0.

*=una gara in meno.

Prossimo turno (24-10-2021): Valle Cervo Andorno-Torri Biellesi; Ponderano-Virtus VC; Pro Roasio-Ceversama BI; Serravallese-JCP; Valdilana Biogliese-Strambinese; Cigliano-Gattinara; La Vischese-Pro Palazzolo. Riposa: San Nazzaro Sesia.