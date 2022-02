Casale Fbc, vittoria all'ultimo respiro: Caronnese piegata 2-1

E una vittoria come questa, con questo svolgimento - il vantaggio iniziale (il rigore trasformato da Gatto),il pareggio subito per uno svarione difensivo, il comprensibile scoramento e la reazione di cuore per riacciuffare i tre punti - può essere il detonatore che sblocca definitivamente la mente della squadra, traghettandola verso un finale di stagione più sereno per centrare l'obiettivo realistico dei play off.

Come dirà Modica in sala stampa al momento gli impedimenti sono soprattutto mentali e per ottenere risultati occorrerà prima sbloccare la testa, per tornare a giocare con quella tranquillità che è premessa necessaria per ogni vittoria sul campo.

LA CRONACA

Primo tempo – 14' Caronnese pericolosa, Santi mette in mezzo un pallone pericoloso, che nessun compagno raccoglie; 18' Putzolu, conclusione sull'esterno della rete; 29' Bella azione personale di Continella che penetra in area, gran destro di poco sopra la traversa; 47' Punizione di Martin che pesca in area Rossini, ma la conclusione è debole.

Secondo tempo – 12' Il Casale passa in vantaggio. Brunetti è atterrato in area da Diatta, è rigore. Sul dischetto va Gatto che spiazza Angelina: 1-0; 23' Sugli sviluppi di un angolo battuto da Corno Cosentino prova la mezza rovesciata, bella risposta di Paloschi; 25' Giacchino, serpentina in area, assist per Continella, che non riesce a concludere; 26' La Caronnese pareggia con Rocco, che approfitta di un errore della difesa nerostellata, e sul filo del fuorigioco, lascia partire un gran rasoterra che incoccia sul palo interno ed entra in rete: 1-1; 37' Gran tiro di Gretti, di poco a lato; 40' La Caronnese termina la gara in dieci per l'infortunio di Tunesi; 45' Angolo di Giacchino, i nerostellati reclamano per un tocco di mano in area, per l'arbitro tutto regolare; 48' Il Casale torna in vantaggio: grande azione di Gatto sulla sinistra, cross sul secondo palo dove è appostato Pugliese che scarica sotto la traversa il 2-1 finale. Nella concitazione del momento Perez viene espulso.