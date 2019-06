Grande risultato per il 'Sobrero' alle finali nazionali di basket: quinto assoluto in Italia

Grande risultato per la squadra maschile del 'Sobrero' (che rappresentava il Piemonte) alle finali nazionali dei campionati italiani studenteschi di basket 3 vs 3 che si sono appena conclusi a Treviso: i ragazzi guidati da coach Giampiero Poletti – Pietro Avonto, Edoardo Evangelisti, Enrico Feng e Luca Valle – si sono infatti qualificati quinti assoluti in Italia.