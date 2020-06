eSports: la fase finale del torneo della Junior Casale si giocherà alla 'e-volution air' arena!

Una grande novità nella Junior Casale 'All Time Classic' eLeague, il torneo virtuale che metterà a confronto le più grandi leggende della NBA per definire la squadra più forte di sempre (Iscrizioni sulla piattaforma Toornament: https://bit.ly/2BgDQWx ).

A bordocampo, sui led, ci saranno anche altre aziende importanti della nostra città e non solo:

- Dream Team, negozio catanese punto di riferimento per tutti gli appassionati del basket per scarpe, abbigliamento e accessori da basket on line.

- ParentesiKuadra, provider di soluzioni software e servizi alle aziende, studi professionali enti pubblici, scuole, banche e privati.

- Mix, leader italiano nella realizzazione di impianti e portali per l'autolavaggio self service.

- Av4, service audio video luci in Piemonte per concerti, serate, teatro, danza.

Giacomo Carrera (General Manager Junior Casale): “Il mondo degli eSports è ancora tutto da scoprire e abbiamo approfittato di questo stop forzato per iniziare ad avvicinarci. Il nostro palazzetto da troppo tempo è ormai vuoto e l’idea di poter riaprire le porte, anche se solo virtualmente, con le squadre che hanno fatto la storia della NBA ci è sembrata da subito un'occasione da prendere al volo. Ringraziamo Top Players e ONELabMilano per la loro preziosa collaborazione in questo progetto e spero che i nostri tifosi partecipino al torneo e che seguano le dirette delle partite della domenica per ‘tornare’ al Palazzetto con noi”.

Massimiliano Mapelli (Top Players): "La realizzazione del la ‘e-volution air’ Arena è il punto di incontro tra le leggende NBA e la Junior Casale. Vedere Larry Bird, Magic Johnson e Michael Jordan sfidarsi nella rappresentazione del palazzetto di Casale Monferrato è punto di soddisfazione ed emozione per noi, appassionati di eSports e di basket. Le Final Eight del torneo si svolgeranno in una lega online che potrà restare attiva anche ben oltre la fine del torneo, fungendo da palestra per chi vorrà entrarvi e ripetere le emozioni dell'All Time Classic eLeague".