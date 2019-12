Cb, a Trecate cronaca di una sconfitta annunciata

Nel prossimo turno, ultimo di andata, previsto per il 10 gennaio prossimo, la CB incontrerà in casa il 5 Pari di Torino secondo in graduatoria, nella speranza che la pausa per le festività permetta alla squadra di ricaricare le pile e recuperare gli infortunati in modo da offrire una valida resistenza ai forti avversari.

(Nick Maghirang)

BASKET UNDER 18 GOLD CB TEAM

Basta un quarto alla CB Team Under 18 per sistemare la pratica Tortona. L'aria di derby non mette in difficoltà i ragazzi di coach Marchino e Cattadori. I cugini di Tortona arrivano alla Leardi con 5 vittorie e 5 sconfitte nella prima parte del girone di qualificazione ed entrano in campo con buona determinazione per provare la carta della sorpresa con una difesa organizzata che cerca di rompere il ritmo ai padroni di casa, già vincitori nello scontro di andata a Tortona.



Dopo un primo tempo "sonnecchiante" in cui la poca concentrazione dei casalesi consente agli ospiti di rimanere a lungo agganciati nel punteggio, nel terzo quarto la CB Team preme sull'acceleratore e con un parziale senza alcuna possibilità di replica (24-11, Tosi 9 + Romagnoli 7) risolve la partita rendendo l'ultimo quarto una pura formalità.



Sul piano del gioco si è visto poco ma la maggiore tecnica individuale dei monferrini, espressa peraltro solo per pochi minuti, ha fatto la differenza.



Dal tabellino si evincono una equa distribuzione dei punti (5 giocatori in doppia cifra con l'ennesima doppia doppia di Romagnoli 11 punti + 12 rimbalzi) e buone percentuali al tiro (47% totale dal campo con il 43% dalla linea dei 3 punti).



Con questo successo la CB mette altri due importanti punti in cascina per continuare la corsa verso la qualificazione alla seconda fase che vedrà 12 squadre divise in 2 gironi affrontarsi per guadagnare la final-four che proclamerà i campioni regionali di categoria.

CB Team – Bertram Tortona 71-45

(16/13 – 17/12 – 24/11 – 14/9)

CB Team Casale: Bertola M., Re, Tosi 14, Romagnoli 11, Renna 4, Panza, Bertola E. 4, Maghirang 12, Rossi 12, Spagnoli, Nicora 14 – Allenatori Marchino, Cattadori