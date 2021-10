"Il giro del mondo in ottanta giorni": teatro per famiglie al Municipale

Terminati gli appuntamenti estivi, si alza il sipario della stagione teatrale del Teatro Municipale di Casale con due appuntamenti dedicati alle famiglie grazie al lavoro del Comune di Casale Monferrato in collaborazione con Piemonte dal Vivo e con il Progetto Teatro Ragazzi e Giovani Piemonte. Un’occasione per la comunità per tornare ad assistere a spettacoli per famiglie e per ripensare al teatro e al suo spazio pubblico in attesa di poter assistere agli spettacoli in programma nella prossima stagione del Municipale. La nuova stagione, alla quale lavorano gli uffici di Piemonte dal Vivo di concerto con l’Assessorato del comune, partirà nel mese di gennaio 2022 e ospiterà i grandi nomi del teatro per una stagione, come da lunga tradizione, di altissimo livello.

“È con immenso piacere che riproponiamo l’ormai tradizionale appuntamento di Teatro Ragazzi, con due spettacoli che sapranno sicuramente coinvolgere il giovane pubblico e avvicinarlo al variegato mondo del teatro. Allegria, leggerezza e buonumore saranno i protagonisti che, in questo particolare momento, sono fondamentali per ripartire e tornare alla tanto sospirata normalità. Ed è proprio per questo motivo che abbiamo deciso, in accordo con la Fondazione Piemonte dal Vivo, di proporre i due appuntamenti di ottobre nella giornata di domenica, affinché i giovani possano condividere questa importante esperienza con l’intera famiglia”, dichiara Gigliola Fracchia, assessore alla cultura della città di Casale Monferrato.

Domenica 10 ottobre, ad aprire la rassegna è lo spettacolo “Il giro del mondo in ottanta giorni”, della Fondazione TRG onlus, con la regia di Luigina Dagostino. Uno spettacolo dinamico, ricco di suggestioni gestuali e musicali, provenienti da vari continenti. Gli spettatori sono coinvolti in una grande favola moderna: Phileas Fogg e Passepartout accompagnano grandi e piccini attraverso terre lontane e luoghi misteriosi.

Si prosegue domenica 17 ottobre con Fish&Bubbles, uno spettacolo divertentissimo che mescola clownerie, giochi con l’acqua e bolle di sapone giganti, di e con Michele Cafaggi. Un pescatore della domenica è perseguitato da una nuvoletta dispettosa che lo innaffia ovunque vada. Ma non c'è nulla da temere, lui non si dispera, lui è fatto di sapone e i suoi pensieri sono bollicine colorate e per lui la pioggia è una ghiotta occasione per mostrarvi i suoi giochi preferiti!