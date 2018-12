La Novipiù a Scafati in cerca del tris

Trasferta piena di insidie per la Novipiù Casale che domenica, al PalaMangano (ore 18, diretta streaming su LNP TV Pas),affronterà la Givova Scafati. I rossoblu scendono in Campania alla ricerca del loro terzo successo consecutivo – e il secondo consecutivo in trasferta – per mantenere la propria posizione tra le prime quattro della classe; dall’altra parte c’è però una Scafati reduce da quattro sconfitte consecutive e che dunque vorrà sicuramente rifarsi davanti al proprio pubblico.

E, a partire da questa settimana, si rafforza la collaborazione fra la nostra testata e la società rossoblu in quanto ogni venerdì sera proporremo dei contenuti esclusivi (come il video che trovate qui sopra) – con informazioni, curiosità, notizie utili – per vivere al meglio l'attesa verso il prossimo match della Junior!

GLI AVVERSARI – La Givova Scafati di coach Lino Lardo arriva a questa dodicesima giornata di campionato con un record di 4 vittorie e 7 sconfitte, ed è reduce da due sconfitte consecutive contro Capo d’Orlando e Trapani.

Miglior realizzatore della squadra di coach Lino Lardo è una vecchia conoscenza della Serie A2, la guardia Aaron Thomas. Già visto in Italia con la maglia della Virtus Roma la passata stagione, quest’estate decide di rimanere in Italia ed in Serie A2, firmando appunto per la Givova Scafati. Anche con i gialloblu è il miglior realizzatore dei suoi con 20.7 punti di media ai quali aggiunge 5.6 rimbalzi e il 37% da tre punti.

Tra gli italiani occhi puntati su Marco Ammannato. A Scafati dal 2016, in questa stagione è il secondo miglior realizzatore dei suoi dietro Thomas, viaggiando a 10.9 punti di media con un superlativo 48% da tre punti.

I PRECEDENTI – Sono 14 i precedenti tra le due squadre, con il bilancio in perfetta parità con 7 vittorie a testa. Il primo incontro risale alla stagione 2005/06, primo anno della Junior tra i professionisti, con Scafati che si impose per 86-79 (Johnson 20). La scorsa stagione i rossoblu ottennero la vittoria sia all’andata (95-74, Sanders 19) che al ritorno – conquistando la vetta del Girone Ovest – per 66-75 (Sanders 24)

BORSINO JUNIOR – Assente Luca Cesana. Tutto il resto del roster sarà a disposizione di coach Mattia Ferrari..

DICHIARAZIONI – Gianmarco Di Matteo – “La partita di domenica sarà una gara difficile e dura soprattutto perchè giochiamo a Scafati che sappiamo essere un campo caldo e complicato. Il nostro focus sarà quello di arrivare concentrati e mentalizzati per fare una partita solida in difesa e per provare a utilizzare tutte le nostre armi in attacco per conquistare altri due punti in classifica”.

Bernardo Musso – “Ci stiamo preparando molto bene alla sfida con Scafati, con allenamenti molto stancanti e duri perchè sappiamo che andiamo a giocare in un campo molto difficile e caldo e quindi ci stiamo dando molto da fare. Ci aspettiamo una squadra che lotterà sicuramente perchè vorranno rifarsi in casa loro dopo le ultime sconfitte: noi cercheremo di giocare duro e di portare a casa la partita”.

INFO UTILI – Si gioca domenica 16 dicembre al PalaMangano di Scafati (SA),con palla a due alle ore 18.00, arbitrano Alessandro Costa, Michele Capurro e Damiano Capozziello. La gara sarà trasmessa in diretta streaming su LNP TV Pass. L'incontro sarà raccontato anche in diretta web radio su Radio Van d'A con aggiornamenti in tempo reale sia sul profilo Facebook (www.facebook.com/juniorcasale) che su quello Twitter (twitter.com/juniorcasale).