La celebrazione della Giornata Mondiale delle Vittime dell'Amianto a Casale Monferrato

Resta ancora un ultimo appuntamento, molto atteso: la partita della Nazionale Italiana Cantanti contro i Resilienti del Monferrato, in programma domenica 29 aprile, alle 17.30 (cancelli aperti dalle 15.30) e incasso devoluto a Vitas per la ristrutturazione dell'hospice Zaccheo.

La benedizione del padre operaio Bernardino Zanella – che ora vive in Argentina ma lavorò all'Eternit negli anni '70, ai tempi della presa di coscienza e delle lotte operaie – e la deposizione di una corona di fiori e delle rose Eos davanti alla targa collocata all'ingresso del Parco Eternot hanno concluso la celebrazione odierna della Giornata Mondiale delle Vittime dell'Amianto.

(L'esibizione del funzionario di Arpa Piemonte Franco Pistono che canta 'Eternot')

Quindi si è svolta la cerimonia di premiazione della seconda edizione del Premio Vivaio Eternot alla presenza dell’artista Gea Casolaro, autrice dell’omonimo monumento. Il riconoscimento è andato a coloro che si sono distinti per l'impegno profuso nella cura, la ricerca, la diffusione dell'informazione, in importanti e significative azioni di bonifica, nelle battaglie sociali e legali legate ai danni causati dall'amianto.

Questa anno sono stati premiati Rosy Battaglia, Gloria Puccetti, Giampaolo Lilliu, Annamaria Fugini, Agostino Giusto, il Centro Documentazione 'Marco Vettori', Daniele Manetti, Marco Balestra e Alba Tacchino.

Ai vincitori è stata consegnata una pianta di Davidia, prodotta all'interno del Vivaio Eternot, monumento vivo del Parco Eternot che rappresenta la lotta che il territorio casalese ha realizzato negli anni e che continuerà a portare avanti in tema di amianto. Le piantine consegnate come premio saranno destinate a volare lontano “per sviluppare profonde radici di giustizia” come un vero e proprio Oscar della lotta all'amianto.

È stato presentato il video musicale realizzato da Franco Pistono, funzionario di Arpa Piemonte e dedicato al Parco Eternot e alla rinascita della città.

Seguirà la testimonianza del prete operaio Bernardino Zanella che visse all’Eternit i primi tempi di lotta, quindi ci saranno le testimonianze di Giovanni Cappa e Margherita, malati Afeva, che hanno posto l'accento soprattutto sulla necessità di stabilizzare l'Ufim in tempi brevi.

Tutta la mattinata è stata scandita dagli intermezzi musicali dei Passo Carrabile.