Stasera si riunisce il Consiglio Comunale in videoconferenza

Nella seduta del 7 gennaio la Conferenza Capigruppo, insieme con l'Amministrazione e il Presidente del Consiglio Comunale Fiorenzo Pivetta, ha stabilito per giovedì 14 gennaio 2021, sempre alle ore 21, la prossima seduta del Consiglio Comunale, secondo l'ordine del giorno in allegato e in videoconferenza.

«Come già concordato al termine del 2020 – ha spiegato il presidente Fiorenzo Pivetta – la prima seduta dell'anno nuovo sarà interamente dedicata alla trattazione delle mozioni e degli ordini del giorno presentati dai Consiglieri Comunali, spesso rinviata per lasciare spazio alle proposte di deliberazione. Nell'organizzazione dei lavori, pertanto, si è cercato di rispettare l'ordine cronologico di presentazione, al fine di garantire la trattazione dei punti che da più tempo risultano iscritti: unica eccezione, la mozione iscritta al punto numero 9 e relativa all'incentivazione dell'imprenditoria, che – essendo di particolare attualità – verrà trattata al posto dell'ordine del numero 3».