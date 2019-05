L'appello di fine campagna elettorale di Luca Gioanola

Pubblichiamo l'appello in conclusione di campagna elettorale del candidato sindaco del centro sinistra Luca Gioanola.

“Il progetto Casale nel Cuore – meglio Gioanola Sindaco, è una grande mobilitazione di partecipazione e rinnovamento con una prevalente adesione della società civica, la più alta partecipazione di giovani. Un progetto nuovo e giovane, con competenza, capacità di ascolto e visione. Possiamo essere, con il sostegno della cittadinanza, la più concreta e nuova opportunità per il rilancio di Casale e del Monferrato”.

“Lavoreremo per una nuova visione di città e di territorio con nel cuore le relazioni, le opportunità e l’innovazione. Una rivoluzione dello sviluppo sostenibile, dell’impronta ecologica, della città intelligente, con una progettazione a lungo termine con la priorità di risolvere i problemi di desertificazione, di disuguaglianza, di solitudine”.

“Le mie precedenti esperienze: quella amministrativa di Sindaco di Mirabello e membro del direttivo nazionale dei “Comuni Virtuosi”, quella lavorativa prima di ricercatore e Professore e poi di manager in azienda; quella sociale di animatore e volontario; saranno il valore aggiunto per rendere concreto il rilancio di Casale e del Monferrato. Per questo grande compito ho deciso che mi dedicherò a tempo pieno a fare il Sindaco”.

“Faremo rete per intercettare progetti e finanziamenti. Faremo con cura il lavoro quotidiano, non ci volteremo mai dall’altra parte, partendo dalle problematiche di ogni giorno e proseguendo con le tematiche più ampie con una visione oltre la scadenza elettorale. Eviteremo di rincorrere i tacconi o le iniziative disgregate, lavorando invece in modo organico come città e come territorio. Per non avere periferie e non essere noi periferia geografica, lavorativa, sociale del Piemonte”.

“Alcune azioni: i giardini e i parchi del “nuovo stile di vita”, il Marchio e l’Assessorato del Monferrato, la Terra del Riso e del Vino, le filiere corte, le ciclovie, le strutture sanitarie/ospedaliere. I collegamenti ferroviari e i collegamenti su gomma con gli aeroporti di Milano e Torino. Il lavoro con la “Rete di imprese territoriale” per agricoltura, commercio, industria, artigianato. L’Assessorato ai Fondi ragionali, nazionali ed europei, gli incubatori di impresa, gli incentivi per le aziende, le collaborazioni con scuole, università. Il “Piano di calmierazione degli affitti” per il commercio, il “Piano per le edicole”, le vie e i cortili dei mestieri, il “Piano per le attività produttive”. E ancora gli “Operatori di strada, la “Casa delle Associazioni”, un coordinamento territoriale del volontariato. Tutta un’altra luce, Innovazione energetica, Verso rifiuti zero. Una ulteriore spinta nella bonifica, con in particolare i piccoli manufatti e i grandi capannoni. La Lotta biologica e integrata alle zanzare. Lo sport come inclusione, opportunità e futuro. La cultura con il Festival dell'arte e della scienza, il Palagiovani, il Castello, il Palio dei Rioni, il museo del lavoro e dell'agricoltura. La nostra capacità di promuovere l’identità del nostro territorio rilancerà i servizi centrali come i trasporti, il lavoro, la sanità”.