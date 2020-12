La biglietteria della stazione non deve chiudere, ma vendere biglietti e abbonamenti per la ripresa di gennaio'

(Johnny Zaffiro a una manifestazione dell'anno scorso davanti alla stazione)

Da Johnny Zaffiro, esponente della lista civica CasaleBeneComune riceviamo e pubblichiamo integralmente questo nuovo intervento sulla questione trasporti che annuncia anche uniiniziativa “forte e importante”, prevista per questo sabato, 5 dicembre, alle 15.30, in piazza Mazzini, a Casale Monferrato.

“Ci vuole una bella dose di calma e compostezza – scrive Zaffiro –, per parlare di trasporti e mobilità a Casale Monferrato. L'inefficienza, la superficialità, l'approssimazione manifestate dall'azione amministrativa e politica degli ultimi anni a livello regionale e comunale, sono palesi”.

“Atti amministrativi registrati come delibere, inosservanza tracotante di impegni presi formalmente dalla Regione (ente pubblico, non club per soli amici!) dai Comuni di Casale e di Mortara, dalle Province di Alessandria, Pavia e Vercelli e dalla Rete Ferroviaria Italiana... il tutto come se si avesse a che fare, ancora una volta, con promesse elettorali e non con documenti tecnici firmati. Come se si avesse a che fare non con istituzioni, ma con tifoserie! Vogliamo ricordare la difficile e vittoriosa battaglia del territorio casalese per i suoi diritti e il suo futuro? E vogliamo ricordare i soldi già spesi in virtù di quegli accordi?”

“E' ormai chiaro, per quanto riguarda i trasporti, che l'attuale potere politico prenda in considerazione solo alcune, principali direttrici. A chi debba percorrere le altre, non resta che la macchina, con una mentalità ferma agli anni Cinquanta del secolo scorso, indifferente alla varietà della 'tipologia umana', ai sistemi di trasporto contemporanei, alle questioni ambientali. Insomma: un individualismo arido e di comodo che mette in grande imbarazzo...”

“Il tema è: trasporto collettivo come servizio pubblico residuale (cioè, se rimangono i soldini) o trasporto collettivo come risposta intelligente e moderna alla richiesta di mobilità?”

“La si guardi come si vuole, siamo emarginati e sottovalutati in tutti i sensi e persino oltre misura rispetto agli sprechi”.

“L'ultimo schiaffo rifilato alle infinite guance che Casale continua a porgere per empatia politica con l'amministrazione centrale della Regione, è la chiusura della biglietteria della stazione ferroviaria, una scelta sbagliata ma una ovvia conseguenza di una cattedrale collocata in un deserto sempre più grande”.

“Pochi treni verso Alessandria e Chivasso e nessuna integrazione tariffaria e meno che mai, nonostante anni di battaglie del territorio, nessuna integrazione al sistema bus, se non in modo estemporaneo e inadeguato per quelle che sono le reali esigenze di studenti, lavoratori e per tanto auspicata crescita turistica, chimera di ogni amministrazione. Ma attenzione, questo nonostante la linea Casale – Mortara attenda i suoi treni e ora attenda il suo ripristino!”