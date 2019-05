Elezioni 2019: domenica 26 maggio si vota per Europa, Regione Piemonte e Comune di Casale Monferrato

Nella giornata di domenica 26 maggio – dalle ore 7 alle ore 23 – si terranno le operazioni di voto per le elezioni comunali (a Casale Monferrato e in molti comuni del territorio),regionali ed europee. Il Comune di Casale Monferrato è ripartito in 43 seggi elettorali che corrispondono ad altrettante zone del territorio.

L'elettore, munito di tessera elettorale e documento di identità, si può recare al seggio di appartenenza per svolgere le operazioni di voto.

Dove e come si vota al link: . http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/707

Nel caso l’elettore non avesse ricevuto la tessera elettorale o necessitasse un duplicato, può ritirarla presso l'ufficio elettorale del Comune in via Magnocavallo 7 che sarà aperto dal 20 al 25 maggio in orario continuato (9-18,30) e domenica 26, giorno delle operazioni di voto, in orario 7-23.