'E' giusto mandare a scuola gli alunni il sabato?'

Da Alessandro Abbate, consigliere comunale della lista civica di minoranza 'Ritrovare Casale' riceviamo e pubblichiamo integralmente questa riflessione: “Anche con l'emergenza sanitaria – scrive Abbate – e tutto ciò che ne è susseguito, per non parlare della situazione trasporti, è giusto mandare a scuola gli alunni il sabato?”

“Purtroppo da diverso tempo, nel nostro paese c'è la tendenza a millantare sempre l'eccellenza e l'attitudine a dover essere spremuti al massimo del sacrificio per poter apparire meglio alla società. Il tempo libero sta man mano scomparendo dalla nostra quotidianità. La concezione stessa, che abbiamo avuto per decenni sta scomparendo”.

“Non è casuale tutto ciò. Un paese che ci vuole sempre più celeri e sempre meno liberi, sempre più stressati e sempre meno tranquilli. Lo impongono i ritmi di lavoro, i ritmi della vita e, per mettere la ciliegina sulla torta, ultimamente anche a scuola viene imposto”.

“Gli alunni delle superiori sono sempre più carichi di lavoro, tanto da dimenticarsi totalmente, in taluni casi dell'importanza della propria libertà e del tempo da trascorrere insieme alla propria famiglia”.

“Il sabato scolastico è il simbolo di questa brutta tendenza che a molta gente fa cambiare considerazione (in peggio) riguardo la scuola stessa”.

“Un figlio mediamente trascorre pochissimo tempo insieme alla famiglia, perché essa il più delle volte è assente da casa per lavoro, se così si può definire....il sabato è sempre stato un'occasione per potersi riunire e perché no,magari anche andare a fare qualche viaggio o dedicarsi alla propria 'comunità'”.

“Col vincolo della scuola al sabato tutto ciò viene a meno, incidendo negativamente sul bilancio /benessere famigliare e rovinando un possibile rapporto che già la Società ha pensato bene di distruggere”.

“Inoltre ci sarebbe anche la questione risparmio per quanto riguarda la scuola stessa. Per non parlare dei trasporti, è un paradosso che in realtà come Vercelli o Alessandria, molto vicino a noi, in cui i trasporti sono efficienti, già da tempo si sia optato per eliminare il sabato con soluzioni alternative. Noi no. Noi millantiamo eccellenza e rigore ma ci scordiamo di quello che è la vita e il benessere di ciascuno di noi”.

“Mi auspico che presto torni ad essere affrontato questo argomento, per dare una svolta moderna, in questi termini, anche alle scuole casalesi”.