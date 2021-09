A San Giorgio Monferrato "Per il bene comune" chiede il quoziente familiare

(Gigi Cabrino- "Per il bene comune")

A San Giorgio Monferrato il gruppo consiliare “Per il Bene Comune”, composto da Bruno Pastorello e Gigi Cabrino, ha inviato al sindaco Pietro Dallera questa lettera per richiedere l'introduzione del quoziente familiare.

“In tutta Italia e ad ogni livello amministrativo, salvo rare eccezioni – si legge nella lettera firmata dai due consiglieri comunali di minoranze – le politiche familiari hanno il grave limite di essere intese come politiche sociali ed assistenziali e non come politiche di autentico sviluppo”.

“Non è un caso che quando si parli di politiche per le famiglie si pensi ad incentivi, bonus o altre forme di aiuto, cose lodevoli ma da inquadrare più nell’ottica di assistenza alle fasce più deboli che non come autentico sostegno allo sviluppo”.

“Sono diversi gli studi scientifici da parte di autorevoli economisti sul ruolo decisivo delle famiglie allo sviluppo economico e sociale; a titolo di esempio possiamo pensare che la decisione di famiglie attorno ad un tavolo di acquistare l’automobile negli anni ’50 e seguenti del secolo scorso abbia determinato lo sviluppo dell’industria automobilistica in Italia, ed in Piemonte in particolare”.