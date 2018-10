Stay O' Party, la ripresa più bello della sua storia: Chiavazzese travolta 3-1

Stay O’ Party schianta la Chiavazzese e continua il suo cammino sorprendente nel campionato di Prima Categoria. Niente male per essere una neopromossa. Dieci punti in cinque giornate sono un bottino assai importante soprattutto se si considerano le avversarie affrontate, perché Valle Cervo, Azeglio e soprattutto Chiavazzese non intendono fare un campionato da comparse.

Ed è proprio con la compagine rossoblu biellese, che ad inizio stagione era stata da tutti indicata come l’ammazza campionato, che Stay sfodera forse il secondo tempo più bello della sua storia. Giocando con cattiveria, intelligenza e anche quel pizzico di follia che contraddistingue sempre una storia normale da una speciale.

Nella prima frazione la Chiavazzese va subito in vantaggio ma probabilmente meriterebbe qualcosina in più in fase realizzativa ma Pinato e compagni sono bravi e forse anche fortunati a limitare i danni. E così, quando ad inizio ripresa Varacalli si divora il raddoppio, la partita cambia d’inerzia e a testa bassa Stay comincia a giocare un calcio con un’intensità mai vista.

Al 7’ Arfuso crossa a centro area e un po’ torna in mente il gol del definitivo pari di quattro giorni fa con l’Asca. Questa volta però l’articolazione è un po’ diversa. Ubertazzi spalle alla porta si gira divinamente sul lato destro e buca l’intervento dell’estremo difensore per il gol che vale l’1-1. Neanche il tempo di capire cosa sta succedendo e al 'Caligaris' è di nuovo ora di esultare.

Al 9’ Colella recupera palla in mezzo al campo, lancia sulla corsa ancora Ubertazzi che alla Bobo Vieri supera con un pallonetto il portiere con la sfera che rotola lemme lemme nella porta ormai sguarnita. È un 1-2 che infiamma il pubblico. In campo gli animi si riscaldano ed il carattere trasmesso da mister Rizzo fa la differenza. Anche Abrazhda inizia ad essere incontenibile. La retroguardia ospite si difende come può e con Morra e l’esterno albanese Stay va vicino al terzo gol.

La Chiavazzese accusa il colpo anche se ci prova ugualmente ma la mira non è quella dei giorni migliori. Così, a metà ripresa, c’è anche il tempo per il tris. Sul corner battuto da Abrazhda, Correzzola prima di testa e poi di piede la ricaccia in porta. 3-1. Nel finale non ci sono da annoverare grosse occasioni né da una parte né dall’altra con il turbinio di sostituzioni in virtù dei prossimi impegni da non sottovalutare.

Domenica prossima infatti Stay O’ Party sarà impegnato nel derby con la Junior Pontestura che questa volta si giocherà nel nuovissimo sintetico di Oltreponte. La più quotata compagine casalese è in ritardo di una sola lunghezza in classifica e non ha mai nascosto i propri obbiettivi finali.

Nonostante in Coppa Piemonte abbia avuto la meglio Stay fra andata e ritorno negli ultimi giorni di mercato i rossoblu si sono rinforzati con due pedine importanti come Pallavidino e Zaia (già autore di 6 gol in campionato). Sarà una bella sfida con il pronostico aperto ad ogni risultato.

STAY O'PARTY - CHIAVAZZESE 3-1



Stay: Pinato, Allara (1’ st Magro),Dondi, Correzzola, Silvestri, Napolitano, Colella, Boccaccio (20’ La Porta),Abrazhda (35’ st Bongiorno),Ravagnani (1’ st Ubertazzi),Arfuso (22’ st Morra). A disposizione: Bonelli, Cofin, Lajmeri, Ricaldone. Allenatore: Rizzo.



Reti: st 7’ e 9’ Ubertazzi, 24’ Correzzola.