Monferrato Aleramico Week End: trentatreesima puntata

Siamo alle porte di un nuovo fine settimana durante il quale gli eventi previsti sono in gran parte sospesi nel pieno rispetto dell’ordinanza della Regione Piemonte finalizzata al contenimento del coronavirus.

In attesa di poter tornare ad aggiornarvi relativamente agli appuntamenti in programma sul territorio, la nostra redazione ha selezionato alcuni suggerimenti di visita a luoghi all’aperto particolarmente attraenti per future escursioni fra la Piana del Po e le Colline Unesco.

Per saperne di più sul prossimo fine settimana, da venerdì 27 febbraio a domenica 1 marzo 2020, guardate il video e seguiteci sul sito internet appositamente dedicato a Monferrato Aleramico Week End, e sui nostri canali social!

