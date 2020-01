'Un nuovo cielo e una nuova terra': incontro sul pensiero di Leonard Boff

“Il nome di Leonardo Boff – esordiscono Rete delle Alternative, E-forum Casale e Rete Radié Resh organizzatori dell’incontro – è tornato spesso a punteggiare molte discussioni a cavallo tra scienza, teologia, ecologia integrale e giustizia sociale. Suoi sono stati, ad esempio, alcuni contributi preziosissimi sia per la stesura dell’enciclica “Laudato si’”, sia per l’organizzazione di un evento capace di promuovere nuovo ascolto, giudizio e azione come il Sinodo Amazzonico. In realtà Boff non ha mai smesso di studiare, riflettere e ispirare, anche nei momenti in cui la Teologia della Liberazione, di cui egli è eminente esponente, ha attraversato momenti duri e difficili”.

“Oggi, a più di 80 anni, - proseguono gli organizzatori – continua a schierarsi come sempre dalla parte degli ultimi, nella convinzione che la povertà non sia uno stato naturale. Docente, scrittore, teologo è autore di molti libri in cui traspare il suo pensiero da ‘ecologista integrale’, a favore di una idea di comunità incentrata sulla convinzione che la Terra è un organismo vivente di cui l’uomo è parte integrante”.