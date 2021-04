Vigili del Fuoco: intervento per alcuni pali pericolanti

Intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Casale Monferrato nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 11 aprile, alle 18, sulla strada provinciale 37 tra Sala e Ottiglio per alcuni pali Telecom pericolanti. I Vigili del Fuoco li hanno messi in sicurezza in attesa dell'intervento risolutivo dei tecnici Telecom. Sul posto anche i Carabinieri di Ottiglio.