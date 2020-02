San Germano, lunghe code per incidente all'incrocio con la strada per Roncaglia - Vignale

Un brutto incidente ha causato questa mattina lunghe code a San Germano. Attorno alle 7.30 un camion Eurocargo e una Golf Variant si sono scontrati, per cause in corso di accertamento, all'incrocio fra la provinciale per Alessandria e l'incrocio per Roncaglia – Vignale.

Sul posto due ambulanze del 118, Carabinieri, Polizia Locale e Vigili del Fuoco: i due conducenti nono stati trasportati all'ospedale Santo Spirito ma fortunatamente le condizioni non destano grandi preoccupazioni.

Si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni (l'incrocio per Roncaglia – Vignale è uno snodo fondamentale della viabilità della zona) che si sono risolte in tarda mattinata.