Minacciano e picchiano un connazionale per prendergli i soldi per le bevande alcoliche

I Carabinieri di Casale Monferrato ,al termine di un’articolata attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà per tentata rapina aggravata in concorso, danneggiamento in concorso, porto abusivo di coltello, violazione della misura di prevenzione personale dell’avviso orale e del foglio di via obbligatorio, a vario titolo, due rumeni con numerosi precedenti di polizia: un 42enne sottoposto alla misura di prevenzione personale dell’avviso orale del Questore e un 32enne sottoposto alla misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio.

I due, in concorso tra loro, avrebbero richiesto insistentemente a un connazionale del denaro per acquistare delle bevande alcoliche e, al suo diniego, dapprima il 42enne lo ha minacciato con un coltello e successivamente entrambi lo hanno aggredito con calci e pugni, lasciandolo a terra.

Dopo qualche minuto, la vittima è riuscita a fuggire, venendo soccorsa da una pattuglia dei Carabinieri e da personale del 118.

Trasportato presso l’Ospedale di Casale Monferrato, all’uomo sono state riscontrate una frattura al naso e diverse escoriazioni e contusioni su tutto il corpo.

Successivamente, la vittima è tornata a riprendere la propria auto, parcheggiata nei pressi del luogo dell’aggressione, trovando il lunotto posteriore infranto e una portiera posteriore divelta e danneggiata.