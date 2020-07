Incendio in una cabina di derivazione elettrica

Intervento dei Vigili del Fuoco nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 1 luglio, per un incendio in una cabina di derivazione della corrente elettrica in via della Fornace, angolo Corso Indipendenza. L'incendio, in un locale sotterraneo, ha provocato un black out in diverse zone della città ed è stato domato verso le 18.35. Le persone abitanti nel palazzo vicino sono state accompagnate fuori dall'edificio e la circolazione in via della Fornace temporaneamente sospesa. Sul posto anche i Carabinieri.