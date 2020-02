Il 'rapinatore seriale' di Casale Monferrato denunciato anche per ricettazione

Una nuova denuncia per il 34enne rapinatore seriale di nazionalità marocchina, autore di tre rapine ai danni di tre donne e individuato e arrestato dai Carabinieri la settimana scorsa. I Carabinieri di Rosignano Monferrato questa volta lo hanno denunciato in stato di libertà per ricettazione poiché, a seguito di una perquisizione presso l’abitazione dove dimorava, veniva rinvenuto un timbro intestato a un medico casalese, risultato poi provento di furto presso un noto poliambulatorio del centro di Casale Monferrato