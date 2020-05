Coinvolto in un incidente, era in stato di ebbrezza: denunciato

I Carabinieri della Stazione di Ticineto hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica un 44enne di Cella Monte, con precedenti di polizia, poiché verso le 22:00 veniva coinvolto in un sinistro stradale in Regione Mandoletta, nel Comune di Rosignano, e a seguito di accertamenti risultava avere un tasso alcoolemico pari a 2,15 g/l. Oltre alla denuncia all’Autorità Giudiziaria, gli è stata ritirata la patente