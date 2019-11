Ritrovato l'uomo scomparso ad Odalengo Grande: è in buone condizioni

Si sono risolte velocemente e nel migliore dei modi le ricerche della persona anziana scomparsa nella serata ad Odalengo Grande che è stata infatti ritrovata in buone condizioni nel giro di un paio d'ore. A quanto pare l'uomo era uscito per una passeggiata e aveva poi perso l'orientamento, non riuscendo a tornare a casa. I familiari avevano così dato l'allarme, facendo scattare i soccorsi. Sul posto sono state impegnate due squadre dei Vigili del Fuoco (Casale e Alessandria),i Carabinieri e i volontari Aib di Cerrina che hanno poi trasportato l'uomo nel più vicino centro abitato.