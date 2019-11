A Moncalvo crollato il muraglione di corso XXV Aprile

È crollato in serata a Moncalvo il muraglione in mattoni vecchi e tufo di corso XXV Aprile, la via che dalla cittadina aleramica porta verso Asti. Il muro, che aveva già subito un crollo parziale a giugno, è venuto giù portandosi dietro anche i campetti dell'oratorio. Le ragioni sarebbero da ricercare nelle copiose piogge di questi giorni.

Fortunatamente non ci sono feriti (la strada era parzialmente chiusa e non passavano automobili),ma i danni sono ingenti. Sul posto i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, oltre al sindaco Christian Orecchia e altre autorità del posto.

Il Comune di Moncalvo ha comunicato che a causa del crollo del muro di Corso XXV Aprile, il tratto di strada interessato sarà chiuso in entrambe le direzioni di marcia sia per i veicoli che per i pedoni, per questioni di sicurezza.