WineLive: da venerdì 13 settembre la diretta streaming dalla Festa del Vino del Monferrato Unesco

Venerdì 13 settembre, con il taglio del nastro fissato per le ore 18, comincia la 58ma edizione della Festa del Vino del Monferrato Unesco e noi di Casale News, assieme agli amici di Radio Mondo, saremo in diretta streaming per tutta la durata dalla manifestazione per ognuna delle sei serate, dalle 20 fino alle 22.30 (e con una diretta speciale venerdì, per la cerimonia inaugurale).

Nel corso di WineLive (nome del format) ci saranno interviste, momenti di cultura, curiosità e, soprattutto, tanto divertimento!

Potrete seguire WineLive in diretta sulla nostra pagina Facebook (https://www.facebook.com/casalenews.redazione/) e sul sito web, appositamente realizzato, https://www.festadelvinocasale.it/.

Quest'ultimo sito, che sarà pienamente a regime nella giornata di venerdì con funzionalità speciali per la versione mobile (consultabile sul vostro smartphone),conterrà la lista delle trenta pro loco con i relativi menù e la posizione di ognuna di esse sulla mappa del Mercato Pavia, l'elenco dei ventiquattro produttori di vino e una speciale funzione che permette di consultare i menù secondo le varie portate (primi piatti, secondi e dolci).

Appuntamento a venerdì e buona Festa del Vino del Monferrato Unesco a tutti i nostri lettori!