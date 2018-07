'Una risoluzione per l'Industria 4.0'

Fratelli d'Italia ha presentato nella Commissione competente della Camera una risoluzione sull'industria 4.0. Tra i firmatari, oltre alla presidente del partito Giorgia Meloni, il commissario regionale del Piemonte di Fratelli d'Italia Andrea Delmastro.

"La firma di Giorgia Meloni testimonia inequivocabilmente l'interesse e l'attenzione di Fratelli d'Italia al mondo dell'industria e della produzione – affermano Federico Riboldi e Andrea Delmastro – un settore a cui è doveroso prestare la massima attenzione e che va difeso nello scenario internazionale e in quello nazionale, salvaguardano le ragioni dell'industria e del produttivismo, veri motori della nostra economia".

Il termine Industria 4.0 indica una tendenza dell'automazione industriale che integra alcune nuove tecnologie produttive per migliorare le condizioni di lavoro e aumentare la produttività e la qualità produttiva degli impianti. La chiave di volta dell’industry 4.0 sono i sistemi ciberfisici (CPS) ovvero sistemi fisici che sono strettamente connessi con i sistemi informatici e che possono interagire e collaborare con altri sistemi CPS. Questo sta alla base della decentralizzazione e della collaborazione tra i sistemi, che è strettamente connessa con il concetto di industria 4.0.

"Fratelli d'Italia è al fianco delle imprese italiane, in particolare di quelle manifatturiere che garantiscono occupazione e ricchezza sociale diffusa, senza se e senza ma – sottolineano Delmastro e Riboldi – e il mancato o intempestivo rifinanziamento dell'Industria 4.0 sarebbe fatale per le nostre imprese. Noi crediamo in ricette che garantiscano non il reddito di cittadinanza – vero e proprio metadone di Stato – ma una linea produttivista che difenda le nostre imprese e che garantisca lo sviluppo economico e il rilancio occupazionale della nostra Nazione".