Rosignano Monferrato: tante iniziative nel week end

Tra le proposte permanenti spicca la ' Vetrina del Vino e della Viticoltura, nel Monferrato Unesco' , per il forte legame con la tradizione locale e per gli spazi pubblici che la ospitano: le antiche Cantine ed Infernot di Casa Cassano , recentemente recuperati e restaurati dal Comune per renderli fruibili alla collettività ed ai visitatori. Nell’Infernot di questi inediti ed affascinanti ambienti sono state collocate le bottiglie dei migliori vini delle Aziende Vitivinicole di Rosignano Monferrato , che hanno favorevolmente messo a disposizione accogliendo l’invito dell’Amministrazione Comunale; a queste si aggiunge un’esposizione delle bottiglie di liquori e grappe della Distilleria rosignanese.

Il ventaglio di proposte a disposizione dei turisti (e non solo) in visita a Rosignano Monferrato si arricchisce dopo le inaugurazioni avvenute domenica 23 maggio.

Grazie alla Vetrina del Vino l'Amministrazione Comunale si pone come obiettivi da un lato la valorizzazione dei vini del territorio - primi fra tutti il Grignolino del Monferrato Casalese ed il Barbera del Monferrato – e dall'altro quello di dare visibilità e di promuovere le etichette delle Aziende Vitivinicole, invitando i visitatori a recarsi presso di esse per degustazioni ed acquisti.

Dal fine settimana di sabato 29 e domenica 30 maggio la 'Vetrina del Vino e della Viticoltura, nel Monferrato Unesco' diventa un nuovo importante tassello della proposta turistica del Borgo di Rosignano Monferrato, le cui visite partiranno dall’Info Point comunale situato in piazza Sant'Antonio/via Bonelli (di fronte alla Parrocchiale di San Vittore, nella parte alta del Capoluogo). Nuovamente a disposizione dei turisti (ma anche dei residenti) la riqualificata via dei Bastioni , punto panoramico di estremo interesse e fascino.

La prima è dedicata alla 'Storia del Vino e della Viticoltura Monferrina', allestita a cura del Comitato Casale Monferrato Capitale della DOC presso il Teatro Ideal: più di 15 pannelli che, ripercorrendo la storia del vino (dall'antichità ai nostri giorni) e la storia e descrizione della Doc fatta da grandi personaggi ed esperti del settore a livello nazionale, costituiscono un'ideale prosecuzione della visita alla Vetrina del Vino.

La seconda mostra, invece, è legata a Ricami Divini, tradizionale evento in programma a Rosignano Monferrato nel mese di maggio, che non ha potuto avere luogo in presenza a causa delle normative anti-pandemiche. L'evento è stato realizzato in forma digitale, con la pubblicazione sulla pagina Facebook “Ricami diVINI” delle presentazioni (video e foto) delle realizzazioni di una quindicina di ricamatrici solitamente presenti alla rassegna, sia italiane che straniere. Questa iniziativa streaming è stata arricchita, grazie alle creazioni del Gruppo di Ricamatrici rosignanesi 'L'Ago Fantasioso', dall’allestimento della bellissima esposizione dedicata a 'Il Ricamo: la rinascita di Primavera', ospitata presso gli spazi espositivi dei “Saloni Morano”, sottostanti il Teatro Ideal.

Entrambe le Mostre rimarranno aperte al pubblico a partire da sabato 29 maggio, con prenotazione presso l'Info Point comunale, nei fini settimana fino alla fine di giugno.