L'inaugurazione della mostra permanente di Gianni Colonna e la Domenica nel Borgo a Cellamonte

Nel pomeriggio di domenica 13 ottobre è stata inaugurata la Mostra Permanente dei dipinti di Gianni Colonna all'auditorium Sant'Antonio nella centrale Piazza Vallino.

Si tratta di 23 opere che Colonna ha donato al Comune di Cella Monte insieme a diversi libri d'arte sui quali è avvenuta la sua formazione artistica. Al pittore torinese, che ha abitato per 17 anni alla Frazione Coppi e tornato di recente alla sua città natale è stata consegnata la pergamena con il riconoscimento della cittadinanza onoraria per i meriti artistici, per avere contribuito ad arricchire l'offerta culturale e artistica del paese con questa mostra permanente e con le riproduzioni in esterni sulle case e chiesette tra Coppi e Cella Monte, mantenendo sempre un affezionato rapporto con la comunità locale. All'emozionato Maestro è stata omaggiata una tavolozza scolpita nella Pietra da Cantoni, realizzata dall'artista cellese Anna la Scultrice e raffigurante Palazzo Volta, sede dell'Ecomuseo.

La mostra permanente delle opere che portano tutte lo stesso titolo 'Giorno Notte' come celebrazione di un'alternanza (vita e morte o inizio e fine) sarà visitabile su prenotazione nei fine settimana, telefonando in municipio al n. 0142/488161.