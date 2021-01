Istituto 'Leardi': le ragioni di una scelta consapevole

I mesi appena trascorsi, condizionati dalla pandemia, sono stati per tutti difficili, hanno imposto profondi ripensamenti e suscitato timore e apprensione. Anche il mondo della scuola è stato coinvolto: gli studenti e gli insegnanti hanno mantenuto vivo il dialogo educativo grazie alla Didattica Digitale Integrata, una modalità che ha permesso la prosecuzione delle lezioni, della formazione specialistica e trasversale, della socialità seppure a distanza. Gli alunni che stanno frequentando l’ultimo anno di scuola secondaria di primo grado sono forse i più colpiti da questo cambiamento: oltre alle novità della DDI, nelle prossime settimane dovranno effettuare l’importante scelta della scuola superiore cui iscriversi. L’Istituto Superiore 'Leardi', dal mese di novembre, ha presentato la sua ampia offerta formativa durante i numerosi appuntamenti di orientamento con le classi delle medie: ha illustrato gli indirizzi di studio (percorso di Liceo artistico audiovisivo-multimediale 'Angelo Morbelli'; percorso tecnico in Amministrazione, Finanza e Marketing; Costruzioni, ambiente e territorio; Grafica e comunicazione; Turismo; Agrario presso il plesso “Luparia”) e le ricche possibilità di attività extracurricolari. Quali sono le peculiarità del “Leardi”? Con i suoi oltre 160 anni di storia, l’Istituto fonde insieme tradizione e innovazione: i percorsi di studio sanno coniugare una formazione specialistica, indispensabile per essere competitivi nel mondo del lavoro, e una elevata preparazione culturale, che permette di proseguire gli studi con successo all’università e negli Istituti Tecnici Superiori (ITS). «Anche nei mesi di DDI al 100% - spiega il Dirigente Scolastico, professoressa Nicoletta Berrone – sono andate avanti le attività laboratoriali professionalizzanti, prevedendo la presenza degli alunni nei laboratori un giorno alla settimana e, allo stesso tempo, sono stati offerti approfondimenti tematici e culturali di alto livello: ad esempio, per il corso AFM è in corso una stimolante attività innovativa e pluridisciplinare di educazione finanziaria con il prof. Angelo Miglietta, ordinario di “Economia e gestione delle imprese” e vicerettore dello IULM di Milano, il cui prossimo appuntamento è fissato per venerdì 8 gennaio; per il corso CAT è intervenuto l’illustre storico dell’architettura e docente universitario Luigi Prestinenza Puglisi, per il corso Turismo Marco Novarese, docente UPO e direttore del Master “Economia, Innovazione, Comunicazione e Accoglienza per l’impresa turistica”; per il Corso Grafica e Comunicazione continua la collaborazione sui media con il “progetto Filmaker” con il dott. Stefano Viale Marchino e l’approfondimento delle tematiche con la collaborazione di professionisti esterni legati ai progetti “Monitor 440” - il Cinema per e delle scuole. Al “Luparia” si stanno progettando nuove attività che riguarderanno l’utilizzo della serra idroponica, il microbirrificio e la cantina».

Il 'Leardi' riesce a offrire una didattica innovativa e di qualità anche grazie al costante rinnovamento tecnologico dei suoi laboratori e delle sue strumentazioni, le quali hanno permesso un’erogazione di insegnamento di livello anche nelle fasi più acute dell’emergenza sanitaria, e all’aggiornamento professionale dei docenti. Tra gli altri, si segnalano la formazione sull’educazione digitale “Io Studio 3.0”, a cura dei professori Ilenio Celoria e Francesca Agate, e il corso di formazione online "Insegnare l'Educazione Civica con metodologie innovative", a cura della prof.ssa Luisa Broli, docente di Scienze giuridico-economiche e dottore di ricerca in Psicologia, la quale è tornata dopo aver riscosso consensi altamente positivi in occasione del corso sulla metodologia didattica del Debate svoltosi nell'anno scolastico 2019-2020. Inoltre, caratteristica del 'Leardi' è l’attenzione riservata alle esigenze degli studenti, al loro benessere psicofisico e all’inclusione scolastica. Se da un lato per soddisfare i bisogni delle famiglie e degli alunni sono stati consegnati oltre 80 nuovi PC in comodato d’uso gratuito per lo svolgimento della DDI, dall’altro sono stati garantiti strumenti per comprendere ed elaborare le emozioni e gli stati d’animo derivanti da questo periodo di forte stress emotivo: preziosa è la collaborazione sia della psicologa dott. Enrica Ferrari, che offre ai ragazzi un valido sostegno con il progetto “Sportello spazio ascolto” per gli Istituti Leardi e Luparia e che è intervenuta anche nell’Assemblea d’Istituto di novembre, sia del prof. Carlo Berrone, docente del 'Leardi', psicologo e autore di ricerche e pubblicazioni sulle relazioni aggressive nei contesti scolastici, che con i suoi interventi ha dialogato nel mese di dicembre con gli alunni sul delicato tema del bullismo e del cyberbullismo.