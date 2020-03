Il punto del presidente Alberto Cirio sull'emergenza coronavirus: '63 i casi positivi in Piemonte'

Il presidente della Regione Alberto Cirio ha diffuso in serata il consueto videomessaggio (consultabile sulla pagina Facebook ufficiale del governatore: https://www.facebook.com/alberto.cirioii/) per fare il punto sull'emergenza coronavirus in Piemonte.

Tanti gli argomenti affrontati: la decisione di ieri di chiudere le scuole per tutte la settimana, la situazione dei contagi, la riorganizzazione della rete ospedaliera e l'incontro di domani, mercoledì, con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte per affrontare l'aspetto economico di questa crisi che tanti danni sta provocando agli operatori su tutto il territorio regionale.

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI

Sono diventati 63 i casi positivi: 40 in provincia di Asti, 6 in provincia di Torino, 4 nel Verbano-Cusio Ossola, 3 in provincia di Novara, 2 nel Vercellese e 6 nell’Alessandrino, ai quali si aggiungono un paziente proveniente dalla provincia di Cremona e uno dalla provincia di Piacenza. Ne sono anche attesi sei da Finale Ligure. Sedici persone sono tuttora ricoverate in ospedale: 6 ad Asti, 4 a Novara e 3 all’Amedeo di Savoia di Torino, 2 ad Alessandria, 1 a Vercelli. Inoltre, altri 5 sono ricoverati in terapia intensiva. Sono 42 le persone in isolamento fiduciario domiciliare, la maggior parte componenti della comitiva reduce dal soggiorno di Alassio.

Finora sono 479 i tamponi eseguiti in Piemonte, 391 dei quali risultati negativi. Dall’Istituto Superiore di Sanità è stato al momento confermato un solo caso sui 63 complessivi. Per gli altri si attende ancora il responso dello stesso Istituto.

LA RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA

L’assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi ha illustrato il piano complessivo di organizzazione della rete ospedaliera regionale dedicata all’emergenza: al momento sono disponibili 64 posti di rianimazione e 88 posti di post-acuzie. In particolare, sono coinvolte le strutture ospedaliere di Cuneo (5 rianimazione e 30 infettivi),Vercelli (12 terapia intensiva e 11 infettivi),Asti (17 terapia intensiva e 16 infettivi),Tortona (21 rianimazione, 21 degenza),Casale (20 nuovi posti malattie infettive per ricevere i pazienti non contagiati provenienti dalle altre strutture). In questo modo, il Piemonte è pronto ad affrontare un eventuale peggioramento della situazione, ritenuto peraltro probabile dalle proiezioni degli epidemiologi regionali.