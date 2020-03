Il 'Balbo' celebra il Dantedì

Leggere oggi il canto di Ulisse, primo Dantedì della storia, in un 2020 segnato dal coronavirus, è una sfida probabilmente folle e senz’altro sovraumana: significa affinare l’istinto della sfida e l’attenzione al coraggio della ricerca(zione),vuol dire cercare di fondare e di radicare sempre di più in noi la consapevolezza dell’homo sum, ma anche sforzarci di grattare i brandelli di memoria dentro di noi, cercando di vedere quanto e cosa resti sotto l’intonaco delle pareti dell’apparenza, aggrappandosi, speranza ultima, alla nostra memoria per ripartire e sopravvivere, come insegna il riuso fatto da Primo Levi.

Ulisse oggi è sempre di più dal multiforme ingegno: un Icaro della scienza che sale in alto a sfidare come Prometeo le barriere imposte dall’ignoranza e dalla superstizione; un titanico eroe che cerca di trovare la chiave per forzare le porte segrete della Natura adesso matrigna e crudele; un abile psicologo che deve convincere con la sua piccola argomentazione (ecco l’immagine del contrappasso del della lingua ignea) sui pro i suoi ragazzi, a convincerli di fare quello che sembri meno naturale per loro nella vita: il restare a casa (quanto risuona in quel “O frati” l’allocuzione giovanile “oh fra” !); un deciso cavaliere che sa che solo con un volo dettato da Ragione potrà curare la malattia e la pazzia di chi non lo capisce. Nulla lo ferma, niente lo frena, tutto lo accende ed eccita freneticamente: motore continuo di creazione e di evoluzione. E mai come ora i riguardi di Ercule sono barriera per cui serve un lucreziano Epicuro che venga a mostrare la via per passare oltre ed arrivare al di là delle mura fiammeggianti, alla salvezza.

Quest’Ulisse dantesco ha centrato e ripreso un concetto, fondando molto presto un comportamento “umanistico”. Per convincere, assesta il colpo da maestro, l’asso del retore, la stoccata dell’eroe: “essere umani”. E come tali, essere umani, non possiamo guardare da un’altra parte, non possiamo spezzare una social catena che sarà salvezza unica e ripartenza felice, di costruttiva collaborazione.

Homo sum: per questo mi occupo di te, per questo ho la “cura” (preoccupazione e medicina). La brutale bestialità è guardare egoisticamente in basso, solo nella propria terra, dimenticando che la missione umana, la prerogativa di ogni uomo è capire e fare: e questo ci affratella. Non dobbiamo negare l’esperienza, non dobbiamo accontentarci del non pus ultra, non dobbiamo fermarci al “niente di più”.

Del resto, tutti i più grandi intellettuali hanno subito il fascino odisseico, l’attrazione per l’humanitas del Laerziade, da Orazio e Cicerone, da Seneca a Marsilio, da Dante a Kavafis, da Tennyson a Borges: è il potere fascinante, una sirena seducente, di chi sa che la ricompensa sarà enorme, ben superiore al rischio.

Ulisse, riletto da Levi, ci fa ricordare, inoltre, che la memoria di vita vissuta ci salva ugualmente dalla bestialità; fa tornare a galla, anche zavorrato da elementi estranei, quello che siamo in profondità, le nostre radici e la nostra essenza (e semenza). Che i vincoli umani e sociali, ora sospesi, ma no affievoliti, dovranno tornare a galla, in una rifondazione d’amore, in una rinascita costruttiva di speranzosa accettazione e mutuo aiuto futuro, passati per la grande tribolazione della malattia e per la rinascita. E, come il più grande interprete medievale del Sommo ci ha ben spiegato, solo l’amore conta, e ci può aiutare a non cancellare la civiltà e a “fregare la morte”, come canta Ligabue.

Se resteremo uomini, se punteremo a riscoprire la nostra natura genetica e specifica e umana, se sapremo superare a ogni costo la prova, i remi avranno fatto ali al volo, folle solo perché mai pensato da nessuno prima così in grande, così possibile.

E soprattutto se considereremo questa nostra semenza: se, etimologicamente, sapremo divinare con l’aiuto soprannaturale o con uno sforzo soprannaturale, se sapremo fissare l’obiettivo con decisione e con determinazione. E non solo desiderandolo, aspettando che questa risposta scenda da sola senza intervento umano.